Regardez: Gundogan de la ville marque le but le plus rapide de la finale de la FA Cup contre United

Le capitaine de Manchester City, Ilkay Gundogan, a marqué samedi le but le plus rapide de l’histoire de la finale de la FA Cup, battant le ballon devant David de Gea de Manchester United avec seulement 13 secondes au compteur. Le triplé City est entré dans le match à Wembley en tant que grand favori mais n’aurait pas pu rêver d’un tel départ sous le soleil de Londres. Le but a battu le précédent record de 25 secondes établi par Louis Saha d’Everton lors de la finale de 2009 contre Chelsea.

C’EST INCROYABLE @IlkayGuendogan avec une volée incroyable pour @ManCityet c’est PLUS RAPIDE JAMAIS #EmiratesFACup Objectif final ! pic.twitter.com/x95dNx9a8w – Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 3 juin 2023

Le gardien de but de City, Stefan Ortega, a frappé un long ballon qui était dirigé de la tête et a atterri aux pieds de Gundogan, qui a frappé à la maison depuis le bord de la surface, ne laissant aucune chance à De Gea.

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a donné à Fred un départ lors de la finale de la FA Cup samedi contre Manchester City après qu’Anthony ne se soit pas remis d’une blessure à la cheville à temps pour la pièce maîtresse de Wembley.

City cherche à réaliser un doublé national et la deuxième partie d’un triplé historique face à l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions le week-end prochain.

La classe de United en 1998/99 est la seule équipe à avoir remporté la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions au cours de la même saison.

En plus de préserver cet exploit, la victoire des hommes d’Erik ten Hag clôturerait une belle première saison pour le Néerlandais à Old Trafford.

United a mis fin à une disette de trophées de six ans en remportant la Coupe de la Ligue en février et reviendra en Ligue des champions la saison prochaine après avoir terminé troisième de la Premier League.

Le patron de la ville, Pep Guardiola, a tenu son vœu de lancer le gardien de deuxième choix Stefan Ortega contre Ederson, comme il l’avait fait à chaque tour précédent de la FA Cup.

Après avoir reposé les joueurs pour les trois derniers matchs de Premier League de son équipe, City est par ailleurs à pleine puissance alors que Jack Grealish, Kevin De Bruyne et Erling Haaland reviennent en attaque.