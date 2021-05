Regardez gratuitement NBA: Los Angeles Lakers @ Phoenix Suns EN DIRECT! | Nouvelles de la NBA

Les Phoenix Suns ont enregistré le deuxième meilleur record de la NBA cette saison et ne sont même pas favoris pour remporter une série éliminatoire du premier tour. Jouer LeBron James et les Los Angeles Lakers le feront.

C’est juste la situation difficile lorsque vous dessinez les champions en titre, qui commencent leur quête d’un autre titre lorsqu’ils visitent les Suns lors du premier match de dimanche de la série de sept matchs de la Conférence de l’Ouest.

Les Lakers, septième tête de série, ont subi des blessures à leurs deux stars, James et Anthony Davis, au cours de la seconde moitié de la saison, mais les deux joueurs ont déclaré qu’ils allaient bien entrer dans cette série.

Cela a contribué à alimenter la croyance populaire selon laquelle Los Angeles (42-30 en saison régulière) est la meilleure équipe que les Suns (51-21) malgré le besoin d’une victoire en play-in contre les Golden State Warriors pour décrocher une place en séries éliminatoires.

« Nous l'entendons tous », a déclaré l'entraîneur de Phoenix Monty Williams aux journalistes. «En fin de compte, vous devez sortir et concourir pendant 48 minutes, et c'est ce que nous prévoyons de faire.

















Devin Booker a perdu un record de la saison de 45 points alors que les Suns battaient les Bulls.



« Est-ce que quelqu’un pensait que nous allions gagner 51 matchs cette année? Dans une saison écourtée? Je ne pense pas. Alors, pourquoi écouterions-nous ces gens maintenant? »

Il s’agit également du premier voyage en séries éliminatoires de Phoenix depuis 2010, et parfois la pression peut faire trébucher une équipe.

Les Suns espèrent que le leadership du meneur vétéran Chris Paul annulera cette perception. Mais encore, les Lakers ne s'attendent certainement pas à être évincés au premier tour.

















Chris Paul a réalisé un record en carrière de 19 passes décisives contre les Pélicans.



« Quelqu’un qui m’a envoyé un texto (jeudi) m’a dit: » Ils vous font perdre « », a déclaré le gardien vedette de Phoenix Devin Booker. «Je leur demande: ‘Qui sont-ils?’ C’est l’approche de tous les jours.

« Nous avons un bon groupe dans ce vestiaire de haut en bas qui se concentre sur la victoire des matchs de basket-ball et c'est tout. »

















Les Lakers de Los Angeles ont devancé les Golden State Warriors dans un classique instantané pour sceller leur place dans les séries éliminatoires de la NBA.



Les Lakers semblent redécouvrir leur foulée en remportant leurs cinq derniers matchs de saison régulière avant le triomphe en play-in sur les Warriors.

James a raté 26 des 28 matchs en raison de sa blessure à la cheville, mais il a disputé trois matchs consécutifs sans revers.

















Faits saillants des Golden State Warriors contre les Lakers de Los Angeles lors du tournoi NBA Play-In.



Davis a été mis à l’écart pendant plus de deux mois en raison d’une blessure au mollet avant de revenir le 22 avril. Il considère sa santé comme un non-problème pour entrer dans la série et est plus concentré sur le fait que son équipe démarre fort.

« Vous devez voler le premier match », a déclaré Davis. « Vous devez voler l’avantage sur le terrain. Je pense que si vous gagnez sur la route, cela met beaucoup plus de pression sur eux, la tête de série la plus élevée.

« Notre état d'esprit est de prendre le premier match et de prendre l'avantage sur le terrain, et cela pourrait nous être bénéfique à la fin. »

















LeBron James a marqué les trois victoires à moins d'une minute de la fin alors que les Lakers de Los Angeles réservaient leur place aux Playoffs de la NBA.



James a une amitié de longue date avec Paul qui remonte à l’époque où les deux joueurs étaient au lycée.

Il voit l’effet que Paul a eu sur les Suns cette saison et est profondément impressionné.

Mais même si James possède quatre anneaux de titre et que Paul n’en a aucun, il dit que c’est un sujet qui ne se situe pas entre les deux.

« Je pense que tu me connais maintenant, » dit James. « Je pense que ce n’est pas dans mes traits (de caractère). Je ne parle pas vraiment de mes distinctions, ni de ce que j’ai pu faire. Et notre amitié va au-delà de cela.

« Donc je ne suis pas de ceux qui parlent de ce que j'ai. Je pense que c'est très superficiel. C'est en dessous de moi, personnellement. Donc je ne m'implique pas là-dedans. »

















La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, a hâte de rencontrer Phoenix au premier tour des Playoffs après avoir battu Golden State lors du tournoi NBA Play-In.



James a marqué 38 points lors de sa seule apparition contre les Suns cette saison lorsque les Lakers ont perdu 114-104 à domicile le 2 mars. Davis a raté ce concours.

James et Davis ont tous deux été mis sur la touche lorsque Phoenix a remporté une victoire de 111-94 à domicile le 21 mars. Paul a réalisé un triple-double avec 11 points, 13 passes et 10 rebonds.

Davis a accumulé 42 points lorsque les Lakers ont enregistré une victoire à domicile de 123-110 le 9 mai. James n’a pas participé à ce concours.

Pendant ce temps, les Suns espèrent que le centre Deandre Ayton (genou) sera autorisé à jouer. Il a raté les trois derniers matchs de la saison régulière.