La star des Antilles Chris Gayle a mis en ligne une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on pouvait le voir en train de célébrer la célèbre célébration «siuuu» du footballeur portugais star Cristiano Ronaldo. Dans le clip partagé, Gayle court sur un terrain de baseball avec des caméramans autour de lui avant de résumer sa course en copiant le style de célébration de Ronaldo. L’ancien joueur polyvalent indien Yuvraj Singh a également répondu sur la vidéo avec un emoji riant. Gayle s’est également essayé au baseball et a reçu un chandail spécial de l’équipe professionnelle canadienne des Blue Jays de Toronto.

Regardez Gayle faire la célébration « siuuu »:

Après la sortie de Royal Challengers Bangalore de l’IPL 2023, Gayle – qui est un ancien joueur de la franchise – avait partagé une drôle de bobine sur les réseaux sociaux.

Dans le clip, on pouvait voir Gayle en deuil à propos de l’échec de Virat Kohli and Co. à participer aux séries éliminatoires avec la chanson de Bollywood « Apun Jaise Tapori » du film « Munna Bhai MBBS » en arrière-plan.

Notamment, Gayle a disputé 142 matchs IPL marquant 4965 à une moyenne proche de 40 et un taux de frappe de près de 150. Il continue de détenir le record du nombre de points les plus élevés (175 non éliminés) en une seule manche d’IPL. Il a joué pour le RCB de 2011 à 2017.

Gayle a disputé 103 tests, 301 ODI et 79 T20I pour les Antilles, marquant respectivement 7214, 10480 et 1899 points.