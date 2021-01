Dans «Anatomie d’une scène», nous demandons aux réalisateurs de révéler les secrets qui entrent dans la réalisation de scènes clés de leurs films. Voir les nouveaux épisodes de la série les vendredis. Vous pouvez aussi regardez notre collection de plus de 150 vidéos sur YouTube et abonnez-vous à notre chaîne YouTube.

Oui, il y a des sacs banane et des moustaches à gogo dans «Wonder Woman 1984», mais aussi des actions à couper le souffle. Cette première scène se déroule dans un centre commercial très des années 80 (avec Waldenbooks) et donne au héros une chance de briller de manière plus ludique avant que le film ne s’engage sur une voie plus sérieuse.

Avant la fin de la scène, Wonder Woman (Gal Gadot) a lasso quelques criminels, tout en sauvant et en ravissant les enfants en cours de route. Racontant la scène, la réalisatrice Patty Jenkins discute des efforts qui ont été déployés pour réaliser certaines de ses cascades de haut vol, qui, selon elle, ne reposaient pas sur des doubles numériques, mais sur des cascadeurs talentueux et malléables et un travail de fil complexe.