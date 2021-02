Regardez Frances McDormand explorer la nature dans ‘Nomadland’

Frances McDormand joue Fern, une femme qui entreprend une vie sur la route lorsque sa situation économique devient désastreuse pendant la récession. Elle travaille dans les Badlands du Dakota du Sud et explore le parc dans cette séquence qui met en vedette un certain nombre d’acteurs non professionnels, ainsi que le vétéran David Strathairn.

Racontant la scène, la réalisatrice Chloé Zhao évoque son travail pour que ces moments dans le parc se sentent improvisés, même s’ils ont été écrits et soigneusement mis en scène. Fern a le temps d’errer cependant, et Zhao dit que les façons dont McDormand se déplace et explore dans la scène lui rappellent Buster Keaton ou Charlie Chaplin. On voit un peu d’éclat dans ses découvertes, mais la jouissance est toujours douce-amère.

