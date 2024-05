Regardez en direct : une éruption volcanique « explosive » en Islande projette de la lave sur les routes et envoie de la pollution vers la capitale

Pour la cinquième fois depuis décembre, une éruption volcanique est en cours dans le sud-ouest de l’Islande. Le Met Office islandais a déclaré que l’éruption avait commencé mercredi après que des centaines de tremblements de terre aient été enregistrés ces derniers jours, l’éruption devenant rapidement « explosive ».

Jeudi matin, la dernière éruption avait provoqué une fissure de près de trois kilomètres de long qui crachait « fontaines de lave considérables » Le Met Office a déclaré que la lave s’est écoulée « vigoureusement » de la fissure et a traversé les routes en direction du volcan Þorbjörn. Cette montagne se trouve à l’extérieur du petit village de pêcheurs de Grindavík qui a vu évacuationsdes routes fissurées et des maisons englouties par les coulées de lave éruptions précédentes au cours du dernier semestre.

L’éruption est survenue après que des centaines de tremblements de terre ont secoué la région pendant plusieurs jours. À la fin de la semaine dernière, le Met Office a signalé qu’environ 140 tremblements de terre avaient été détectés en seulement deux jours, même si tous étaient de petite taille. Le week-end précédent, 200 autres tremblements de terre, également mineurs, ont été enregistrés.

Un volcan du sud-ouest de l’Islande est en éruption, crachant des flots de lave rouge dans sa dernière démonstration de la puissance de la nature. Marco di Marco / AP



« L’activité explosive a commencé lorsque le magma est entré en contact avec les eaux souterraines où une lave s’est déversée dans une fissure près de Hagafell », a indiqué le bureau. « Le magma provoque la conversion rapide de l’eau en état gazeux (vapeur), provoquant des explosions de vapeur et des chutes de téphra (cendres). Il existe une incertitude considérable quant à la quantité de gaz provenant du site de l’éruption. »

Le lagon Bleuune destination touristique populaire connue pour son spa géothermique, a temporairement fermé ses portes en raison de l’éruption, affirmant qu’elle avait été évacuée et qu’elle resterait fermée au moins jusqu’à vendredi.

Un volcan du sud-ouest de l’Islande est entré en éruption mercredi pour la cinquième fois depuis décembre, crachant de la lave rouge qui a une nouvelle fois menacé la ville côtière de Grindavik et entraîné l’évacuation de la célèbre station géothermique Blue Lagoon. Marco di Marco / AP



« Au cours des derniers mois, nous nous sommes rappelés des pouvoirs de la nature et de la façon dont ils nous influencent inévitablement tous », indique le communiqué de Blue Lagoon. « Pendant cette période d’activité sismique, nous avons dû suspendre temporairement nos opérations, mais nous sommes restés en contact étroit avec les autorités islandaises et avons agi conformément aux précautions et mesures établies dans la région. »

Les prévisionnistes estiment que le vent soufflera jeudi les gaz de l’éruption à l’est, envoyant des particules polluantes vers le nord-est de la nation insulaire. Gaz de dioxyde de soufrequi peut entraîner des pluies acides et une pollution de l’air, a pu être détectée jusqu’à la capitale Reykjavik, à environ 40 km de là.

La dernière éruption dans la région en mars a envoyé des émissions de dioxyde de soufre vers l’Europe continentale, où elles atteint jusqu’en Russie.

