Regardez en direct la rencontre de Rishi Sunak avec Benjamin Netanyahu à Jérusalem le jeudi 19 octobre.

Le Premier ministre est arrivé en Israël pour « exprimer sa solidarité » avec le pays suite à l’attaque du Hamas du 7 octobre, dans le cadre d’un voyage de deux jours appelant à éviter toute escalade de la violence dans la région au sens large.

« Avant tout, je suis ici pour exprimer ma solidarité avec le peuple israélien. Vous avez subi un acte de terrorisme indescriptible et horrible et je veux que vous sachiez que le Royaume-Uni et moi sommes à vos côtés », a déclaré M. Sunak après son arrivée à l’aéroport Ben Gourion.

Sa visite intervient après que Joe Biden s’est rendu en Israël mercredi dans le cadre d’une tentative diplomatique visant à empêcher les combats de dégénérer en une crise plus large.

Le président américain a exhorté Israël à ne pas se laisser « consumer par » la colère suite à l’incursion meurtrière du Hamas et à éviter de commettre les mêmes « erreurs » que les États-Unis après les attentats du 11 septembre.