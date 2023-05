Regardez en direct: Sunak et Starmer s’affrontent dans les premiers PMQ depuis que les conservateurs subissent des pertes aux élections locales

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Regardez en direct Rishi Sunak et Sir Keir Starmer s’affronter dans les premiers PMQ depuis que les conservateurs ont subi de lourdes pertes lors des élections locales de la semaine dernière.

Le parti travailliste a gagné un nombre impressionnant de 643 conseillers à travers l’Angleterre et a pris le contrôle de 22 autres autorités à la suite du vote de jeudi, tandis que les conservateurs ont perdu 957 sièges et 48 conseils.

Dans le sillage de la nouvelle, Sir Keir voudra exercer davantage de pression sur le gouvernement et pourrait chercher à faire valoir la suggestion selon laquelle le parti travailliste est le parti le mieux équipé pour guider la Grande-Bretagne après les prochaines élections générales.

« Je suis convaincu que nous pouvons former un gouvernement avec une majorité », a-t-il déclaré à ITV News à propos du vote de l’année prochaine, après le résultat des élections locales.

« Et c’est à cause du nombre et des places que nous avons gagnées.

« Nous n’avons pas gagné à Medway depuis 1998, à Douvres, depuis 1995. Des endroits comme Swindon, Plymouth, Stoke, Middlesbrough, ce sont tous les champs de bataille des prochaines élections générales, donc je suis confiant. »

