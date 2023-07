Regardez en direct: Sunak affronte Starmer aux derniers PMQ avant les vacances d’été

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Regardez en direct Rishi Sunak affronter Sir Keir Starmer lors des dernières questions au Premier ministre le mercredi 19 juillet, avant les vacances d’été du Parlement.

La session d’aujourd’hui précède les élections partielles de jeudi qui doivent avoir lieu à Uxbridge et South Ruislip, Selby et Ainsty, et Somerset et Frome.

Les travaillistes et les libéraux démocrates espèrent infliger des coups aux conservateurs.

Les élections partielles de cette semaine seront difficiles, a admis le Premier ministre.

« Les élections partielles de mi-mandat pour les gouvernements en place sont toujours difficiles, je ne m’attends pas à ce qu’elles soient différentes de cela.

« Mais je crois passionnément que mes priorités sont les priorités du pays », a déclaré lundi M. Sunak à ITV.

L’analyste politique Lord Hayward a déclaré que les conservateurs pourraient payer la « pénalité » pour les controverses et les troubles qui ont tourmenté le gouvernement de Boris Johnson.

L’ancien Premier ministre a démissionné de son poste de député à Uxbridge et South Ruislip, un siège qu’il occupait depuis 2015, après que le Comité des privilèges eut découvert qu’il avait menti aux députés en leur assurant que les règles de verrouillage avaient été suivies au n ° 10 pendant la pandémie.

Sa démission et l’élection partielle qui a suivi à son siège ont offert aux travaillistes une chance d’arracher la circonscription au parti de M. Sunak.