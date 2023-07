Regardez en direct: Mark Drakeford témoigne de l’enquête Covid-19

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Regardez en direct Mark Drakeford témoigner dans le cadre de l’enquête Covid-19 le mardi 4 juillet.

Le premier ministre du Pays de Galles comparaîtra devant l’enquête ainsi que le Dr Quentin Sandifer, conseiller consultant sur la pandémie et la santé internationale à Public Health Wales et Vaughan Gething, l’ancien ministre gallois de la Santé.

L’enquête, qui a débuté en juin, en est à son premier module examinant la résilience et la préparation du Royaume-Uni à la pandémie.

Les audiences doivent durer six semaines.

Les apparitions de M. Drakeford et de M. Gething interviennent après que le médecin-chef du Pays de Galles, le Dr Frank Atherton, et l’ancien chef du NHS Wales, le Dr Andrew Goodall, ont été interrogés lundi.

Sir Frank a déclaré aux responsables que le gouvernement « aurait dû accorder plus d’attention » à la possibilité d’une pandémie non grippale.

« Avec le recul, nous aurions pu et dû accorder plus d’attention aux questions » et si « – » et si le virus était si différent? « », A-t-il déclaré.