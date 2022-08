Regardez en direct : l’Ontario publie la prochaine phase de « Planifier pour rester ouvert »

Le gouvernement de l’Ontario a publié la prochaine phase de son «plan pour rester ouvert» avant ce qu’il dit sera probablement une augmentation des maladies respiratoires au cours des prochains mois.

Le plan se concentre sur “la stabilité et la reprise du système de santé” et vise à ajouter des milliers de travailleurs de la santé et à libérer des lits d’hôpitaux. Les responsables affirment que ces ajouts contribueront à réduire le fardeau du système de santé dans son ensemble, qui a été mis à rude épreuve au cours des derniers mois en raison de pénuries de personnel.

“Historiquement, l’automne et l’hiver sont ceux où les cas de maladies respiratoires augmentent, mettant à rude épreuve les services d’urgence, les hôpitaux et le système de santé au sens large, y compris les soins de longue durée”, indique le document de 18 pages publié jeudi.

“Cette année inclura également Omicron. Afin de faire face aux pressions actuelles, de faire plus de progrès avec les arriérés chirurgicaux et d’être correctement préparés pour toute poussée hivernale à venir, nous devons faire plus.”

RÉSIDENTS EN SOINS DE LONGUE DURÉE TRANSFÉRÉS DANS DES FOYERS ALTERNATIFS

Le gouvernement progressiste-conservateur déposera un projet de loi qui permettra aux patients âgés hospitalisés en attente d’être placés dans un foyer de soins de longue durée d’être transférés dans un autre établissement, potentiellement dans une autre communauté, jusqu’à ce que leur place préférée soit ouverte.

Les responsables affirment que cette nouvelle politique libérera 250 lits d’hôpitaux au cours des six premiers mois.

Le gouvernement a déclaré qu’il y aura des “directives obligatoires” utilisées pour garantir que les patients restent proches de leurs proches et qu’il n’y a pas de coûts supplémentaires; cependant, peu de détails ont été fournis sur ce que ces lignes directrices impliquent.

Les lits de soins de longue durée réservés à l’isolement de la COVID-19 seront également disponibles d’ici la fin de l’été. Les responsables affirment que cette décision a été prise sur la base des conseils du médecin-hygiéniste en chef et libérera 1 000 lits d’ici six mois.

Ils espèrent également développer un programme qui permet aux ambulanciers paramédicaux de transporter les patients ailleurs qu’aux urgences ou de les soigner sur place. Le gouvernement affirme qu’un programme pilote a montré que 94% des patients évitaient le service des urgences dans les jours suivant le traitement.

Le plan précise que ces politiques « libéreront » ou « mettront à disposition » des lits d’hôpitaux plutôt que d’en créer de nouveaux.

AJOUTER PLUS DE TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ

Les conservateurs s’engagent à ajouter jusqu’à 6 000 travailleurs de la santé de plus au système ontarien.

Pour ce faire, le gouvernement couvrira temporairement les frais d’examen, de demande et d’inscription des infirmières formées à l’étranger et retraitées, ce qui, selon eux, réduira les obstacles financiers et permettra aux travailleurs d’économiser environ 1 500 $.

On ne sait pas combien cela coûtera aux contribuables.

Le “Plan to Stay Open” a été présenté fin mars comme une stratégie pour “construire un système de santé plus fort, plus résilient et mieux préparé à répondre à la crise”.

Il comprenait une augmentation permanente des salaires des préposés aux services de soutien à la personne, la création de deux nouvelles écoles de médecine, un investissement financier dans les programmes de soins infirmiers, le renforcement de la production nationale d’équipements de protection individuelle et la création de 3 000 nouveaux lits d’hôpitaux au cours de la prochaine décennie.



C’est une nouvelle de dernière minute. Plus à venir.