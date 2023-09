Regardez en direct : Liz Truss exhorte le gouvernement à réduire les impôts un an après un mini-budget désastreux

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Regardez en direct Liz Truss prononcer un discours sur l’économie lundi 18 septembre, exhortant le gouvernement à réduire les impôts dans un discours un an après son mini-budget désastreux.

L’ancienne Première ministre apparaît au groupe de réflexion Institute for Government pour appeler Rishi Sunak à réduire les dépenses sociales et à relever l’âge de la retraite, ainsi qu’à défendre les décisions prises lors de son bref passage au numéro 10.

On s’attend à ce que Mme Truss qualifie d’« injuste » de dire qu’elle a poursuivi des réductions d’impôts sans financement.

La députée du sud-ouest de Norfolk a passé 49 jours au numéro 10 l’année dernière avant d’être forcée de quitter ses fonctions en octobre 2022 à la suite d’un budget de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts présenté par son chancelier Kwasi Kwarteng qui a déclenché une crise économique.

Après que M. Kwarteng ait présenté un paquet comprenant l’abolition du taux maximum d’impôt sur le revenu pour les plus hauts revenus et la suppression du plafond des bonus des banquiers tout en ajoutant des restrictions au système de protection sociale, la livre sterling est tombée à son plus bas niveau depuis 37 ans par rapport au dollar américain. alors que les commerçants « effrayés » ont avalé le coût de la frénésie.