Regardez en direct les quarts de finale des barrages de la WBBL sur Sky Sports | Actualités du basketball

Il est temps pour les play-offs de la saison de basketball britannique, et l’action démarre avec une paire de doubles de la WBBL ce week-end.

dimanche voit les Wildcats de Nottingham affronter les Mystiques du Manchester Met à partir de 15 heures, avant que les champions de la BBL Cup, les Lions de Londres, affrontent les Rebels d’Essex à partir de 17h30.

Les Lions avaient été les rivaux les plus proches des deux premiers de la WBBL, le champion de la ligue Sevenoaks Suns et le deuxième Leicester Riders, alors qu’ils terminaient troisième et à seulement quatre points de ce dernier. Nottingham a réussi 10 points derrière eux en quatrième position, deux points devant l’Essex et Manchester, qui ont tous deux terminé la saison avec des records identiques de 10 à 10.

Barrages WBBL, 2021 Quarts de finale Sevenoaks Suns 76-59 Loups d’Oaklands Leicester Riders 73-79 Newcastle Eagles Nottingham Wildcats v Manchester rencontré Mystics Les Lions de Londres contre les rebelles d’Essex

Les deux équipes ne s’affrontent qu’une seule fois, les vainqueurs de ces matchs se qualifiant pour les demi-finales. La tête de série la plus élevée restante (classement le plus élevé dans la ligue) affrontera la tête de série la plus basse dans une demi-finale, les deux autres vainqueurs de quart de finale se rencontrant dans l’autre demi-finale.

Les Suns ont ouvert leur campagne d’après-saison avec style lors de la révélation précoce de samedi, remportant une victoire de 76-59 sur les Oaklands Wolves derrière 20 points d’Irene Garrido et 18 de Cat Carr.

En fin de match, les Riders ont été stupéfaits 79-73 par les Newcastle Eagles, septième, menés par un sommet de 26 points d’Abbey Lowe aux côtés de 24 points d’Alison Gorrell.

Suivez les play-offs WBBL et BBL sur Sky Sports, jusqu’aux deux finales qui auront lieu le dimanche 16 mai.