Regardez en direct: les dirigeants de supermarchés interrogés sur l’inflation des prix des aliments et du carburant au Parlement

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Regardez en direct les députés interroger les cadres supérieurs du commerce de détail comme Sainsbury’s et Tesco sur l’inflation des prix des aliments et du carburant le mardi 27 juin.

Des patrons de Tesco, Sainsbury’s, Asda et Morrisons comparaissent devant la commission des affaires et du commerce pour répondre aux questions des députés sur les raisons pour lesquelles les prix continuent d’augmenter alors que les prix des produits de base et de gros baissent.

Les dirigeants seront interrogés car les derniers chiffres renforcent l’espoir que les hausses de prix aient dépassé le pic.

Les supermarchés subissent une pression croissante pour traduire les économies qu’ils constatent sur les articles en gros aux consommateurs.

Les données de l’indice des prix des magasins BRC-NielsenIQ suggèrent que les détaillants commencent à répercuter la baisse des coûts, l’inflation des aliments diminuant pour un deuxième mois consécutif.

Dans l’ensemble, l’inflation des prix des magasins a ralenti à 8,4 % en juin, contre 9 % en mai. Il doit encore baisser considérablement pour contribuer à réduire l’inflation globale plus élevée que prévu au Royaume-Uni, à 8,7 %.

Les questions du comité d’aujourd’hui interviennent après que la Banque d’Angleterre a relevé les taux d’intérêt à 5% pour tenter de maîtriser la hausse des prix, suggérant que certains détaillants augmentaient les prix ou ne répercutaient pas la baisse des coûts sur les consommateurs pour augmenter les marges bénéficiaires.

Sainsbury’s a annoncé aujourd’hui (27 juin) des réductions de prix de 15 millions de livres sterling sur les produits de première nécessité tels que le riz et les pâtes, et à partir de lundi, le prix de ses filets de poitrine de poulet entiers « plus heureux et plus sains » a été égalé pour la première fois à Aldi.

La deuxième plus grande chaîne de supermarchés s’est engagée à réduire les prix tout au long de l’été.