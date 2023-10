Regardez en direct les débuts internationaux de l’Oppo Find N3 Flip

L’Oppo Find N3 Flip, une exclusivité chinoise, commencera aujourd’hui son voyage mondial, en commençant par l’Inde. Le clapet sera lancé aujourd’hui sur le deuxième plus grand marché de smartphones au monde lors d’un événement qui débutera à 19 h 00 IST (13 h 30 UTC). L’événement sera également diffusé en direct sur YouTube, vous pourrez donc le suivre avec nous en regardant le flux ci-dessous.

À l’exception de quelques différences logicielles, l’unité mondiale Oppo Find N3 Flip partagera les spécifications avec le modèle chinois, ce qui signifie qu’elle sera livrée avec le SoC Dimensity 9200, une batterie de 4 300 mAh avec une charge filaire de 44 W et quatre caméras – 50MP primaire (avec OIS) , téléobjectif 32MP, ultra-large 48MP et selfie 32MP.

L’Oppo Find N3 Flip mondial comprendra un écran pliable FullHD+ LTPO AMOLED de 6,8″ 120 Hz, avec la couverture arborant un écran AMOLED de 3,26″ de 720 x 382 pixels. Le smartphone démarrera Android 13 et disposera de 12 Go de RAM à bord avec jusqu’à 512 Go de stockage, mais il reste à voir quelle configuration de mémoire l’unité internationale est livrée.

Le reste des points forts de l’Oppo Find N3 Flip incluent un lecteur d’empreintes digitales latéral, des haut-parleurs stéréo et NFC.