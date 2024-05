Regardez en direct : le volcan islandais entre à nouveau en éruption à Grindavik

GRINDAVIK, Islande (AP) — Un volcan du sud-ouest de l’Islande est entré en éruption mercredi pour la cinquième fois depuis décembre, crachant des coulées de lave rouges lors du dernier spectacle de le pouvoir de la nature et déclencher l’évacuation du célèbre spa géothermique Blue Lagoon.

L’éruption a commencé en début d’après-midi à la suite d’une série de tremblements de terre au nord de Grindavik, une ville côtière de 3 800 habitants qui a été en grande partie évacuée en décembre lorsque le volcan est entré en éruption.

Le Bureau météorologique islandais a déclaré que la lave jaillissait d’environ 50 mètres (165 pieds) dans le ciel depuis une fissure d’environ 2,5 kilomètres (1,5 miles) de long et se dirigeait vers Grindavik.

Grindavik, située à environ 50 kilomètres (30 miles) au sud-ouest de la capitale islandaise, Reykjavik, est menacée depuis qu’une série de tremblements de terre en novembre a forcé une évacuation avant l’événement. l’éruption initiale du 18 décembre. UN éruption ultérieure a submergé certains murs défensifs et consumé plusieurs bâtiments.

La région fait partie du système volcanique du Svartsengi qui a été en sommeil pendant près de 800 ans avant de se réveiller.

Le volcan est de nouveau entré en éruption en février et mars. L’éruption du 8 février a englouti un pipeline, coupant le chauffage et l’eau chaude à des milliers de personnes.

L’Islande, située au-dessus d’un point chaud volcanique de l’Atlantique Nord, voit des éruptions régulières et est expérimenté pour y faire face. L’éruption la plus perturbatrice de ces derniers temps a été l’éruption du volcan Eyjafjallajokull en 2010, qui a craché d’énormes nuages ​​de cendres dans l’atmosphère et entraîné une fermeture généralisée de l’espace aérien au-dessus de l’Europe.

Il est peu probable que la dernière éruption pose un risque pour le transport aérien, a déclaré la chaîne de télévision nationale RUV citant Guðjón Helgason, attaché de presse de l’opérateur aéroportuaire ISAVIA.