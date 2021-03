L’Italie est le pays le plus touché d’Europe continentale avec plus de 107000 vies perdues contre le COVID-19 et plus de 3,5 millions d’infections confirmées depuis le début de l’épidémie, selon le Coronavirus Resource Center de Johns Hopkins.

