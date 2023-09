Regardez en direct le lancement par le Japon de la mission d’alunissage

Le Japon se prépare à sa première tentative d’atterrissage sur la Lune, en lançant un atterrisseur lunaire conçu pour atterrir avec précision sur la surface poussiéreuse.

Le SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) sera lancé mercredi à 19 h 42 HE (08 h 42, heure locale jeudi) à bord d’une fusée H-IIA depuis le centre spatial japonais de Tanegashima.

Le lancement sera diffusé en direct sur JAXA Chaîne Youtube, et vous pouvez également vous connecter via le flux ci-dessous. La diffusion en direct débutera à 19 h 10 HE mercredi.

XRISM/SLIM lance la diffusion en direct

SLIM est un petit atterrisseur lunaire conçu pour tester une nouvelle technologie permettant de localiser un site d’atterrissage spécifique sur la Lune dans une portée plus petite de 328 pieds (100 mètres). L’atterrisseur vise un atterrissage dans le cratère Shioli, un bassin d’impact de 984 pieds de large (300 mètres) situé sur la face visible de la Lune.

Il s’agit de la première tentative de la JAXA d’atterrir sur la Lune. En décembre 2022, une entreprise japonaise nommée ispace a tenté de devenir la première entreprise spatiale privée à atterrir sur la surface lunaire. Malheureusement, L’atterrisseur Hakuto-r d’ispace s’est écrasé sur la Lune après avoir mal calculé sa distance par rapport à l’objet céleste.

Cette année, l’Inde est devenue le quatrième pays au monde à atterrir sur la Lune. effectuer la première mission au pôle sud lunaire. La Lune a également revendiqué un atterrisseur lunaire russe, qui a échoué dans sa tentative d’atterrissage sur sa surface cratérisée.

SLIM devrait arriver en orbite lunaire environ trois à quatre mois après son lancement. Heureusement, l’atterrisseur lunaire n’effectuera pas seul la première partie de son voyage. L’atterrisseur de JAXA est lancé aux côtés XRISM (Mission d’imagerie à rayons X et de spectroscopie), une mission conjointe avec la NASA. Le satellite est conçu pour détecter les rayons X dont les énergies varient de 400 à 12 000 électrons-volts (la lumière visible est de 2 à 3 électrons-volts). L’observation du ciel dans cette plage offrira aux astronomes un rare aperçu de certaines des régions les plus chaudes de l’univers, des plus grandes structures et des objets ayant la gravité la plus forte, selon NASA.

