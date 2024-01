Regardez en direct : le comité de la Chambre tient l’audience finale de mise en accusation du secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas.

Washington — Les républicains de la Chambre avancent rapidement procédure de mise en accusation contre le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, qui ont tenu leur deuxième et dernière audience sur cette question dans huit jours.

Lors de l’audience de jeudi devant le Comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants, les législateurs entendront un shérif de l’Arizona et des personnes dont des membres de la famille sont décédés à la suite d’une surdose de fentanyl ou d’un crime violent.

Les Républicains ont accusé à plusieurs reprises les Mayorkas de ne pas avoir appliqué les lois du pays alors qu’un nombre record de migrants arrivaient à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Le Département de la Sécurité intérieure, ou DHS, a critiqué la tentative de destitution, la qualifiant d’attaque politique « sans fondement », et les démocrates ont soutenu qu’il n’y avait aucune base légale pour destituer Mayorkas.

Le représentant républicain Mark Green du Tennessee, président du comité de la sécurité intérieure de la Chambre, prononce son discours d’ouverture lors de la première audience de destitution du secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, le 10 janvier 2024. Kent Nishimura/Getty Images



Avant l’audience, les républicains de la Chambre et le DHS se sont affrontés sur la question de savoir si Mayorkas comparaîtrait en personne lors de la procédure de destitution. Les Républicains voulaient que Mayorkas assiste à l’audience de cette semaine, mais il a refusé, invoquant une réunion contradictoire avec des responsables mexicains au sujet du contrôle des frontières. Le secrétaire a accepté de témoigner, mais a demandé de convenir d’un moment qui convienne à son emploi du temps.

Le représentant républicain Mark Green du Tennessee, président du comité, a demandé mercredi à Mayorkas de fournir un témoignage écrit pour l’audience de jeudi “afin que les membres de notre comité puissent vous entendre directement”, selon une lettre obtenue par CBS News.

“Comme indiqué dans des lettres précédentes, votre point de vue sur la crise à la frontière et les mesures que vous avez prises en tant que secrétaire sont précieux pour les membres du comité et le public américain. Malheureusement, chaque invitation que nous avons étendue pendant près de six mois “Le fait que vous ayez à témoigner spécifiquement sur la crise frontalière a été rejeté ou soumis à des tactiques dilatoires sans fin”, a déclaré Green.

Actualités Punchbowl signalé pour la première fois sur la lettre.

Le DHS a déclaré que Mayorkas avait témoigné devant le Congrès plus que tout autre responsable du Cabinet – 27 fois en moins de trois ans. Le comité n’a pas non plus communiqué avec le département la semaine dernière concernant des dates alternatives pour le témoignage de Mayorkas, a déclaré un porte-parole.

“Ce n’est que le dernier exemple du processus simulé du Comité républicain. Il est tout à fait clair qu’ils ne sont pas intéressés à entendre le secrétaire Mayorkas, car cela ne cadre pas avec leur précipitation de mauvaise foi, prédéterminée et inconstitutionnelle pour le destituer”, a déclaré la porte-parole Mia. Ehrenberg a déclaré mercredi dans un communiqué.

Procureurs généraux du Montana, de l’Oklahoma et du Missouri a témoigné lors de la première audience de mise en accusation, soulignant l’impact de la migration sur leurs États sous la direction de Mayorkas. Ils ont attribué les incidents de trafic de drogue et de trafic dans leurs communautés à l’afflux de migrants à la frontière sud.

Même si la Chambre, contrôlée par le Parti républicain, destituait Mayorkas, il est très peu probable qu’il soit reconnu coupable lors d’un procès au Sénat, qui a une majorité démocrate et qui nécessiterait un vote des deux tiers des sénateurs pour le démettre de ses fonctions. Mais Mayorkas serait le premier responsable du Cabinet à être destitué depuis 1876.

Nikole Killion, Nicole Sganga et Camilo Montoya-Galvez ont contribué au reportage.

