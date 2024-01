Regardez en direct : le comité de la Chambre examine les articles de mise en accusation contre Alejandro Mayorkas

Washington — Le comité de la sécurité intérieure de la Chambre se réunit mardi pour avancer articles de mise en accusation contre le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, ouvrant probablement la voie à un vote plénier à la Chambre dans les prochains jours.

Républicains à la Chambre dimanche a publié deux articles de mise en accusation contre le plus haut responsable de l’immigration du président Biden, l’accusant de « refus délibéré et systémique de se conformer à la loi » et d’« abus de confiance du public » concernant la gestion par l’administration de la crise des migrants à la frontière américano-mexicaine.

Le représentant républicain Mark Green du Tennessee, président du comité, a déclaré que le panel avait « épuisé toutes les autres options » pour tenir les Mayorkas responsables de leur violation des lois adoptées par le Congrès.

“Les résultats ont été catastrophiques et ont mis en danger la vie et les moyens de subsistance de tous les Américains”, a déclaré Green lors de l’audience de mardi, accusant ensuite les démocrates de la commission de fermer “les yeux sur les victimes de la crise frontalière” tout en “réprimandant” les républicains pour leur décision. leur enquête sur la secrétaire.

Les actions de Mayorkas nous ont « forcé la main », a déclaré Green, ajoutant que les Républicains de la Chambre « ne peuvent pas permettre que cette crise frontalière se poursuive ».

“Nous ne pouvons pas permettre à cet homme de rester au pouvoir plus longtemps”, a-t-il déclaré. “L’heure de la responsabilisation est arrivée.”

Le représentant Bennie Thompson du Mississippi, le plus haut démocrate du comité, a qualifié la tentative de destitution de « imposture » et a déclaré que les articles manquaient de preuves de crimes ou de délits graves – la base constitutionnelle de la destitution.

“C’est un jour terrible pour le comité, pour la Constitution des États-Unis et pour notre grand pays”, a déclaré Thompson. “Les membres républicains du Congrès qui ont juré de soutenir et de défendre la Constitution rejettent l’intention claire des auteurs et plus de deux siècles de précédent en faveur d’une impeachment simulée.

Les républicains membres de la commission ont réfuté les affirmations selon lesquelles les accusations contenues dans les articles ne satisfaisaient pas au seuil constitutionnel de mise en accusation, en arguant que le langage aurait pu être interprété différemment au moment de la fondation du pays. Ils ont déclaré que plutôt que de faire référence à une infraction pénale, un délit aurait fait référence à l’acte de se rabaisser, ce qui aurait essentiellement placé la barre plus bas pour la mise en accusation.

La campagne de destitution intervient alors que le GOP a fait de la sécurité des frontières un thème central de la campagne 2024 et que les Républicains de la Chambre se sont prononcés contre un accord sur la sécurité des frontières et l’immigration que Mayorkas a aidé à négocier avec un groupe bipartite de sénateurs. L’opposition républicaine à la Chambre a menacé ses chances de passage à la chambre basse.

“La vraie raison pour laquelle nous sommes ici, comme nous le savons tous, c’est parce que Donald Trump veut faire de l’immigration son thème numéro un lors des élections de novembre”, a déclaré le représentant Dan Goldman, un démocrate de New York.

Les démocrates ont semblé tenter de ralentir les débats mardi, avec une improbable motion d’ajournement dans l’heure qui a suivi le début de l’audience. Mais la motion a échoué alors que les Républicains ont avancé dans leur démarche de destitution.

Le premier article de mise en accusation accuse Mayorkas d’avoir violé la loi à plusieurs reprises en autorisant la libération de migrants en attente d’une procédure judiciaire. Le deuxième article allègue que Mayorkas a menti aux législateurs sur la sécurité de la frontière sud et a entravé le contrôle du Congrès sur le département.

Mike Johnson, président de la Chambre des représentants de Louisiane dit la semaine dernière, la Chambre voterait sur les articles de mise en accusation « dès que possible ».

Les accusations portées contre Mayorkas se heurtent à un échec quasi certain au Sénat contrôlé par les démocrates, qui nécessite une majorité des deux tiers pour le condamner et le destituer. Mais sa destitution serait historique étant donné qu’il serait le premier responsable du Cabinet à être destitué depuis près de 150 ans.

La lutte pour la destitution

A la veille de la réunion du comité d’avancement des articles, Les démocrates ont publié un rapport défendant les actions de Mayorkas et accusant les républicains d’abuser de leur pouvoir de destitution.

“La destitution est un recours extraordinaire en vertu de la Constitution des États-Unis. Ce n’est pas un outil pour résoudre des divergences politiques, et les constitutionnalistes et même certains républicains sont d’accord”, ont déclaré les démocrates dans le rapport de 29 pages, qui qualifie la procédure d’exercice politique. destiné à « rassasier la base extrême de MAGA ».

La commission a accéléré la procédure de destitution ce mois-ci, en ne tenant que deux audiences au cours desquelles les législateurs ont entendu témoignage de trois procureurs généraux d’Étatainsi que de personnes dont des membres de la famille sont décédés à la suite d’une surdose de fentanyl ou d’un crime violent.

Les démocrates ont déclaré que les républicains n’avaient pas donné à Mayorkas une chance de témoigner, le privant de “une opportunité significative de répondre aux accusations sans fondement portées contre lui”.

Les Républicains et le Département de la Sécurité intérieure se sont affrontés sur la question de savoir si Mayorkas comparaîtrait en personne lors de la procédure de destitution. Mayorkas a refusé d’y assister l’audience du 18 janvier, citant une réunion contradictoire avec des responsables mexicains au sujet du contrôle des frontières, mais a accepté de témoigner à une date ultérieure. Green a accusé Mayorkas de jouer au « chat et à la souris », et le chef des frontières a plutôt été chargé de soumettre un témoignage écrit avant la fin du mois.

Mais les 18 membres républicains de la commission ont alors décidé qu’ils n’avaient pas besoin d’attendre l’avis de Mayorkas, annonçant après l’audience finale qu’ils soutenaient tous sa destitution.

Dans un lettre aux législateurs Avant le vote de mardi, Mayorkas a appelé le Congrès à intensifier ses efforts et à apporter une solution législative à la crise frontalière. Il a déclaré que les politiques négociées par les sénateurs « feraient une différence substantielle à notre frontière ».

Il a également riposté aux attaques républicaines, qualifiant leurs accusations de « politiquement motivées ».

“Je vous assure que vos fausses accusations ne me dérangent pas et ne me détournent pas de la mission de maintien de l’ordre et de service public plus large à laquelle j’ai consacré la majeure partie de ma carrière et à laquelle je reste dévoué”, a déclaré Mayorkas.

En réponse à la publication des articles de mise en accusation, le ministère a déclaré dimanche que cet effort était une “distraction d’autres priorités vitales en matière de sécurité nationale et du travail que le Congrès devrait faire pour réellement corriger nos lois sur l’immigration enfreintes”.

“Ils ne veulent pas résoudre le problème ; ils veulent faire campagne là-dessus”, a déclaré le ministère dans une note.

Nicole Sganga a contribué au reportage.

