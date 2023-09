Regardez en direct la fusée russe Soyouz lancer un nouvel équipage pour l’ISS

Mise à jour : 15 septembre, 13 h 47 HE:TLa fusée russe a décollé comme prévu, livrant son trio de passagers vers l’espace.

Premières images en couleur du télescope spatial Webb

L’article original suit.

Un astronaute de la NASA et deux cosmonautes russes s’apprêtent à décoller vers la Station spatiale internationale (ISS), où ils passeront six mois à un an à bord du laboratoire en orbite.

Le trio devrait décoller à bord du vaisseau spatial russe Soyouz MS-24 depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à 11 h 44 HE (20 h 44 heure locale). Le lancement de l’Expédition 70 sera diffusé en direct sur Télévision de la NASAle Application NASAet celui de l’agence spatiale site web. Vous pouvez également vous connecter via le flux en direct ci-dessous. La couverture en direct débutera à 10 h 45 HE.

NASA Live : flux officiel de NASA TV

Le Soyouz MS-24 devrait s’amarrer à l’ISS à 14 h 56 HE. De là, l’astronaute de la NASA Loral O’Hara entamera une mission de six mois à bord de la station spatiale tandis que les cosmonautes de Roscosmos Oleg Kononenko et Nikolai Chub passeront un an en orbite terrestre basse.

Les derniers membres de l’équipage rejoindront l’équipage Expedition 69 de la station spatiale, qui comprend l’astronaute de la NASA Frank Rubio. Rubio récemment a battu le record pour la mission spatiale américaine la plus longue, avec 355 jours (et plus) à bord de l’ISS. L’astronaute s’est envolé vers la station spatiale le 21 septembre 2022 à bord d’un vaisseau spatial Soyouz, qui a ensuite a eu une fuite de liquide de refroidissement cela le rendait impropre au transport de Rubio sur sa planète natale.

Avec le lancement de l’équipage de l’Expédition 70 à bord d’une capsule de l’équipage Soyouz, Rubio, ainsi que les cosmonautes de Roscosmos Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, feront enfin un voyage vers la Terre.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et ajoutez le site dédié de Gizmodo à vos favoris Page sur les vols spatiaux.