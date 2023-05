Regardez en direct la déclaration du secrétaire à la Défense Ben Wallace sur la guerre en Ukraine

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Regardez en direct la déclaration de Ben Wallace sur l’Ukraine à la Chambre des communes le jeudi 11 mai.

Son discours intervient après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays avait besoin de plus de temps pour lancer une contre-offensive très attendue contre les forces russes.

M. Zelensky a décrit les brigades de combat comme étant « prêtes », mais a déclaré que l’armée avait encore besoin de « certaines choses », y compris des véhicules blindés, qui « arrivaient par lots ».

« Avec [what we already have] nous pouvons aller de l’avant et, je pense, réussir, mais nous perdrions beaucoup de monde. Je pense que c’est inacceptable. Nous devons donc attendre. Nous avons encore besoin d’un peu plus de temps », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec des radiodiffuseurs de service public.

Une contre-offensive visant à repousser les forces d’occupation russes est attendue depuis des semaines et l’Ukraine reçoit des armes occidentales avancées, notamment des chars et d’autres véhicules blindés, ainsi qu’une formation occidentale pour ses troupes alors qu’elle se prépare à l’assaut.

