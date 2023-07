Regardez en direct Keir Starmer et Ben Wallace parler à la conférence de l’institut Tony Blair

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Regardez en direct le discours de Keir Starmer sur sa vision de l’avenir de la Grande-Bretagne lors de la conférence de l’institut Tony Blair le mardi 18 juillet.

Le leader travailliste devrait exposer ses cinq missions pour une meilleure Grande-Bretagne.

Le secrétaire à la Défense sortant, Ben Wallace, devrait également assister à la conférence à Londres.

Plus tôt dans la journée, M. Wallace a prononcé ce qui aurait pu être son dernier discours à la Chambre des communes, alors qu’il décrivait le rafraîchissement du document de commandement de la défense.

Il a déclaré que l’Ukraine avait été « un incubateur de nouveaux modes de guerre » et que les leçons apprises sur les champs de bataille d’Europe de l’Est ont déclenché un bouleversement de l’approche du Royaume-Uni en matière de défense.

Le document de commandement de la défense mis à jour présente des plans pour accélérer la livraison du nouveau kit, même s’il ne s’agit pas d’une « solution à 100% », afin de s’assurer un avantage militaire.

M. Wallace a déclaré que le Royaume-Uni dépensait « beaucoup plus » que prévu en recherche et développement « pour garder une longueur d’avance dans les technologies qui s’avèrent vitales » en Ukraine, notamment l’intelligence artificielle, le quantique et la robotique.