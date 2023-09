Regardez en direct Gillian Keegan répondre aux questions au Parlement sur le béton en ruine dans les écoles

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Regardez en direct Gillian Keegan, la secrétaire à l’Éducation, répondre aux questions au Parlement sur les écoles touchées par l’effondrement du béton et l’impact sur l’apprentissage des enfants.

Le nombre d’établissements d’enseignement en Angleterre où du béton présentant un risque d’effondrement a été découvert a augmenté, a annoncé le ministère de l’Éducation (DfE) mardi 19 septembre.

27 autres écoles et collèges ont été identifiés avec du béton cellulaire armé autoclavé (Raac) sur place.

Au total, 174 établissements d’enseignement en Angleterre avaient été confirmés auprès du Raac au 14 septembre.

La liste originale – publiée plus tôt ce mois-ci – montrait 147 sites Raac au 30 août.

Une école secondaire de l’est de Londres – l’école secondaire Stepney All Saints Church of England – a dû passer à l’apprentissage à distance pour tous les élèves à cause de Raac, selon la liste du DfE.

23 écoles supplémentaires proposent aux élèves un mélange de cours en présentiel et d’apprentissage à distance, Raac étant présent dans leurs bâtiments.

« Nous adoptons une approche prudente afin que chaque parent en Angleterre puisse être assuré que son enfant est en sécurité dans son école », a déclaré Mme Keegan, la secrétaire à l’Éducation.