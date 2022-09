Regardez en direct : Dernières nouvelles sur la reine Elizabeth II à Balmoral

CHÂTEAU DE BALMORAL, Écosse –

Une flotte de voitures transportant le prince William, le prince Andrew, le prince Edward et son épouse Sophie, la comtesse de Wessex, sont arrivées au château de Balmoral, où la reine Elizabeth II est sous surveillance médicale.

L’avion transportant la fête royale est arrivé à l’aéroport d’Aberdeen juste avant 16 heures jeudi, heure locale, et est arrivé au domaine de la reine environ une heure plus tard. Le prince Charles, l’héritier du trône, ainsi que sa femme, Camilla, et sa sœur, la princesse Anne, qui étaient déjà en Écosse, sont arrivés au château de Balmoral plus tôt jeudi.

Le prince Harry, qui devait se présenter à une cérémonie de remise de prix caritatifs à Londres plus tard jeudi, a annulé cette apparition et se rend séparément en Écosse.

La monarque de 96 ans a été placée sous surveillance médicale car les médecins s’inquiètent pour sa santé.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS :

LONDRES – Des foules de personnes ont commencé à se rassembler devant le palais de Buckingham à Londres alors que la nouvelle se répand que la reine Elizabeth II est sous surveillance médicale dans son domaine de Balmoral en Écosse.

Plus de 100 personnes, dont beaucoup tiennent des parapluies au milieu de fortes averses parfois, se sont rassemblées sur des marches de pierre à l’extérieur de la résidence royale, et des dizaines d’autres se tiennent à côté des portes, avec de nombreuses personnes qui regardent à travers elles.

L’annonce de la santé de la reine jeudi intervient un jour après qu’elle a annulé une réunion virtuelle de son Conseil privé lorsque les médecins lui ont conseillé de se reposer après une journée complète d’événements mardi, lorsqu’elle a officiellement demandé à Liz Truss de devenir Premier ministre.

Les dirigeants étrangers envoient leurs meilleurs vœux à la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne, après que la monarque de 96 ans a été placée sous surveillance médicale parce que les médecins s’inquiètent pour sa santé.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a tweeté le sien jeudi, écrivant: “Mes pensées, et les pensées des Canadiens à travers le pays, vont à Sa Majesté la reine Elizabeth II en ce moment. Nous lui souhaitons bonne chance et envoyons notre meilleur à la Royal Famille.”

La reine est le chef d’État du Canada et l’a été pendant 45 % de l’existence du pays. Elle a visité le Canada 22 fois en tant que chef d’État.

Le président Joe Biden a fait savoir jeudi au Premier ministre Truss que ses pensées et celles de la première dame Jill Biden étaient avec la reine, sa famille et le peuple du Royaume-Uni.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré aux journalistes que Biden avait parlé à Truss lors d’un appel vidéo avec des alliés sur le soutien à l’Ukraine.

Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré lors d’une conférence de presse aux Pays-Bas que ses prières étaient également avec la reine.

“Elle représente toute l’histoire de l’Europe qui est notre maison commune avec nos amis britanniques”, a déclaré von der Leyen. “Elle nous a donné à tous pendant toutes ces années, toujours, stabilité, confiance. Elle a fait preuve d’un immense courage. Elle est une légende à mes yeux, et donc mes prières l’accompagnent.”

Le prince Charles, l’héritier du trône, et sa femme, Camilla, sont avec la reine après s’être rendus au château de Balmoral, la résidence de vacances d’été de la reine, pour être avec elle. Le prince William, fils aîné de Charles, est également en route.