Regardez en direct David Cameron témoigner de l’enquête Covid

Regardez en direct la poursuite de l’enquête britannique sur Covid, David Cameron devant témoigner le lundi 19 juin.

L’ancien Premier ministre a été accusé d’un échec «épouvantable» à préparer correctement le Royaume-Uni à la pandémie et sera interrogé sur l’impact de l’austérité sur la capacité du Royaume-Uni à faire face au virus.

Avant la session, la British Medical Association a lancé une attaque cinglante contre M. Cameron et a déclaré que les coupes budgétaires du gouvernement dans le financement du NHS « nous laissaient tellement mal préparés » à la pandémie.

« Le Royaume-Uni était gravement sur le dos lorsque Covid s’est installé, et cela s’est avéré désastreux – pour les médecins que je représente et les millions de personnes qui ont souffert aux mains du virus », a déclaré le professeur Philip Banfield, président du conseil de la BMA et obstétricien consultant de 30 ans, dit.

« « Aucun système de santé n’aurait pu sortir indemne d’une pandémie » est la défense souvent reprise par ceux qui menaient la barque.

« Mais la question à Cameron, [George] Osborne et [Jeremy] La chasse doit être : comment avez-vous permis au NHS et à la santé publique d’arriver à un état aussi précaire, et de ne pas vous préparer de manière si épouvantable, que beaucoup n’avaient aucune chance de se battre lorsque la vague s’est écrasée sur eux ? »