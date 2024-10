Regardez en direct : Biden prend la parole lors du service commémoratif d’Ethel Kennedy

Washington — Ethel Kennedy, la veuve de Robert F. Kennedy et la mère de Robert F. Kennedy, Jr., est commémorée à Washington, DC, mercredi, avec l’éloge funèbre prononcé par le président Biden. L’ancien président Barack Obama et l’ancien président Bill Clinton ont également pris la parole lors du service qui se tient à la cathédrale Saint-Matthieu l’Apôtre.

La défenseure des droits humains, mère et grand-mère, est décédée dans son sommeil au début du mois des suites d’un accident vasculaire cérébral. Elle avait 96 ans.

Le président Biden et les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton assistent à un service commémoratif pour Ethel Kennedy à la cathédrale Saint-Matthieu l’Apôtre à Washington le mercredi 16 octobre 2024. Ben Curtis / AP



Obama l’a qualifiée de « grosse dose dans un petit paquet » et de « cracheur de feu dès son plus jeune âge ». Elle était passionnée par tout, a déclaré Obama, de la réforme de la justice pour mineurs aux droits civiques.

« Aussi sérieuse qu’Ethel cherchait à réparer les torts, elle ne semblait jamais se prendre trop au sérieux », a déclaré Obama.

Clinton l’a qualifiée de « boule de feu incroyable avec une énergie continue ».

« Je pensais que ta mère était le miaulement du chat », a déclaré Clinton à propos d’Ethel Kennedy.

Ethel Kennedy avait non seulement des stars politiques à son service commémoratif, mais aussi des stars musicales. Stevie Wonder et Kenny Chesney se sont produits en son honneur.

La matriarche de la célèbre famille Kennedy laisse dans le deuil neuf enfants, 34 petits-enfants et de nombreux arrière-petits-enfants. Son petit-fils, Joe Kennedy III, a déclaré qu’elle était une « femme forte qui a mené une vie remarquablement épanouissante ».

Les membres de la famille Kennedy se sont réunis lundi pour elle funérailles à Cape CodMassachusetts.

M. Biden a félicité Ethel Kennedy pour sa résilience et sa détermination.

« Ethel Kennedy était une icône américaine, une matriarche d’optimisme et de courage moral, un emblème de résilience et de service », a déclaré M. Biden dans un communiqué après sa mort. « Dévoquée à sa famille et à son pays, elle avait une colonne vertébrale d’acier et un cœur d’or qui ont inspiré des millions d’Américains, dont moi et Jill. Nous avons eu la chance de l’appeler une amie chère. »

Ethel Kennedy, qui a eu 11 enfants, les a élevés après l’assassinat de son mari en 1968 lors de sa campagne présidentielle. Son fils, Robert F. Kennedy Jr., était candidat à la présidence en 2024 en tant qu’indépendant, mais il a suspendu sa campagne en août et a soutenu l’ancien président Donald Trump.

Née le 11 avril 1928, Ethel Kennedy a connu de nombreuses tragédies au cours de sa longue vie. En 1955, ses deux parents moururent dans le crash de leur avion privé. Son fils, David Kennedy, est mort d’une overdose de drogue à 28 ans. Un autre fils, Michael Kennedy, a été tué dans un accident de ski à 39 ans. Et son mari et son beau-frère, le président John F. Kennedy, ont été assassinés.

Elle a fondé la fondation Robert F. Kennedy Human Rights en octobre 1968, peu après l’assassinat de son mari.