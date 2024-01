Regardez en direct : annonce de l’heure de la fin du monde indiquant à quel point nous sommes proches d’une catastrophe mondiale en 2024

L’horloge de la fin du monde est restée réglée à minuit moins 90 secondes dans sa dernière mise à jour mardi matin – la dernière itération d’un symbole international vieux de plusieurs décennies destiné à illustrer à quel point l’humanité est proche d’atteindre une « catastrophe mondiale » à partir de janvier 2024.

L’horloge figurative de cette année a été dévoilée lors d’une annonce du Bulletin of the Atomic Scientists, une organisation à but non lucratif basée à l’Université de Chicago qui suit les menaces d’origine humaine contre le monde tel que nous le connaissons, en se concentrant sur trois principaux domaines de risque : le risque nucléaire. , le changement climatique et les technologies de rupture. Bill Nye, professeur de sciences et personnalité de la télévision, s’est également joint à la dernière annonce.

Les scientifiques et les experts à la tête du Bulletin ont déclaré que leur décision de maintenir l’horloge à minuit moins 90 secondes en 2024 – la même position qu’elle occupait en 2023, la plus proche de minuit de son histoire – est intervenue en raison des « risques de l’année dernière ». continuer avec une férocité sans relâche” pour faire peser “un niveau de risque sans précédent” pour les sociétés du monde entier.

Le groupe a déclaré que les principaux facteurs déterminant la position de l’horloge étaient : la guerre continue en Ukraine ; l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et la guerre qui a suivi à Gaza ; et de nouveaux jalons environnementaux dangereux, alors que la Terre en 2023 a connu son année la plus chaude jamais enregistrée avec peu d’actions concrètes de la part des dirigeants mondiaux pour lutter contre le changement climatique. Parmi les autres problèmes majeurs que le Bulletin considère comme une menace pour la sécurité du monde entier figurent les progrès de l’intelligence artificielle, qui, selon eux, “soulèvent des questions sur la manière de contrôler la technologie” qui pourraient soit améliorer, soit nuire à l’humanité.

Dans un communiqué publié parallèlement à l’annonce de mardi, le Bulletin a noté que la guerre russe contre l’Ukraine s’est développée à un point tel qu’un traité vital sur les armes nucléaires entre la Russie et les États-Unis est potentiellement en jeu. Cela pourrait « accroître la possibilité d’un échange nucléaire », indique le communiqué, citant un commentaire du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en août dernier, dans lequel il décrivait la situation actuelle comme « une époque de danger nucléaire jamais vue depuis le plus fort de la guerre froide ». ” Le communiqué souligne également les conséquences climatiques de grande envergure de la guerre en Ukraine et la manière dont elle a “entravé les efforts internationaux visant à répondre à d’autres préoccupations mondiales”.

En 2023, les aiguilles de l’horloge de la fin du monde ont avancé pour la première fois en trois ans pour montrer 90 secondes avant minuit – à partir 100 secondes avant minuitoù ils étaient restés depuis 2020. Ce bond inquiétant de 10 secondes était motivé par la guerre en cours en Ukraine, qui approchait à l’époque du premier anniversaire de l’invasion russe, ainsi que par la crise climatique persistante, entre autres problèmes humains. provoqué des menaces.

Le Bulletin of the Atomic Scientists a été fondé en 1945 par Albert Einstein et des scientifiques de l’Université de Chicago qui ont contribué au développement d’armes atomiques pour le projet Manhattan. Ils ont initialement créé l’horloge de la fin du monde deux ans plus tard, en 1947, pour représenter la manière dont les actions et les décisions de l’humanité mettent en jeu sa propre santé et son avenir. À l’époque, ils considéraient l’essor de la technologie des armes nucléaires comme la plus grande menace qui pèse sur le monde, et les premières versions de l’horloge présageaient des conséquences potentiellement catastrophiques d’une course aux armements nucléaires entre les États-Unis et l’Union soviétique. L’horloge était initialement réglée sur minuit moins sept minutes, et s’est déplacée 25 fois depuis, parfois plus près de minuit, parfois plus loin, ce qui représente la possibilité pour les gens d’apporter des changements positifs, en fait de « remonter le temps ». ” Le changement climatique est l’une des principales préoccupations qui dicte les aiguilles de l’horloge apocalyptique depuis 2007.

“L’horloge de la fin du monde est une conception qui avertit le public du fait que nous sommes sur le point de détruire notre monde avec des technologies dangereuses de notre propre fabrication. C’est une métaphore, un rappel des périls auxquels nous devons faire face si nous voulons survivre sur la planète. ” lit une description partagée avec le site web pour le Bulletin des scientifiques atomiques.

L’horloge est réglée chaque année à une heure particulière qui est décidée par les membres du Conseil scientifique et de sécurité du Bulletin, qui se réunit deux fois par an “pour discuter des événements mondiaux et réinitialiser l’horloge si nécessaire”. Le conseil d’administration est composé de scientifiques et d’autres experts dans le domaine de la technologie nucléaire et de la science du climat, qui « consultent largement leurs collègues de diverses disciplines », ainsi que des membres du conseil d’administration de l’organisation, qui comprend 10 lauréats du prix Nobel, selon le Bulletin.

