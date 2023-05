Regardez en direct alors que les travaillistes posent une question urgente sur le maintien de l’ordre lors du couronnement de King

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Regardez en direct alors que les travaillistes devraient demander au gouvernement de fournir une déclaration sur le maintien de l’ordre du couronnement du roi Charles III à la suite des critiques sur les arrestations de manifestants anti-monarchie.

Scotland Yard a regretté que les six personnes arrêtées avant l’événement n’aient pas pu rejoindre d’autres manifestants anti-monarchie.

La police métropolitaine a été menacée de poursuites judiciaires alors qu’aucune accusation n’a été portée.

Après le couronnement, le directeur général de la République, Graham Smith, a déclaré qu’un inspecteur en chef et deux autres agents de la police métropolitaine lui avaient personnellement présenté des excuses pour ce qu’il a qualifié d ‘ »épisode honteux » après leur visite lundi soir (8 mai).

« Nous regrettons que ces six personnes arrêtées n’aient pas pu rejoindre le groupe plus large de manifestants à Trafalgar Square et ailleurs sur le parcours du cortège », a lu un tweet de la Met Police après le couronnement.

Rishi Sunak avait auparavant soutenu la force lors des dizaines d’arrestations de manifestants alors qu’ils craignaient de réprimer le droit de manifester.

Cliquer ici pour vous inscrire a notre lettre d’information.