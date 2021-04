Tous les yeux sont rivés sur le ciel tôt vendredi.

SpaceX et la NASA ont lancé sa mission Crew-2 vers 5 h 49 vendredi.

Le lancement très attendu de la mission NASA et SpaceX Crew-2 implique l’envoi de quatre astronautes vers la Station spatiale internationale à bord de la fusée Falcon 9. Ceux de la Space Coast le verront illuminer le ciel.

Après le décollage, la première étape du Falcon 9 ciblera un drone atterrissant juste au nord-est de la Floride.

Voici ce qu’il faut savoir sur le lancement de Crew-2.

À quelle heure est le décollage?

Le lancement était prévu vendredi à 5 h 49, avec une fenêtre de lancement instantanée, depuis le complexe de lancement 39A au Kennedy Space Center. La fusée Falcon 9 et sa capsule Crew Dragon doivent se lancer vers la station spatiale à l’heure ou retarder d’au moins 24 heures.

Qui sont les astronautes de la mission Crew-2?

Les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, le japonais Aki Hoshide et l’astronaute européen Thomas Pesquet seront à cheval sur l’orbite terrestre de Dragon. Leur mission Crew-2 marque le deuxième vol complet de SpaceX vers l’ISS et le troisième au total avec les astronautes. Tous les quatre sont d’anciens combattants de la navette spatiale ou du vaisseau spatial Soyouz de fabrication russe.

Combien de temps resteront-ils sur l’ISS?

Les astronautes prévoient un séjour de six mois.

Photographie spatiale incontournable:Ces lancements de fusées en Floride 2020 étaient tout simplement magnifiques

Quand l’équipage arrivera-t-il à l’ISS et sera-t-il télévisé?

Si Crew Dragon se lance à l’heure vendredi, cela mettrait l’arrivée de l’ISS environ 24 heures plus tard. Une diffusion Web en direct sera disponible environ une heure avant l’amarrage.

Les détails

23 avril: Falcon 9 Crew-2

Entreprise / Agence: SpaceX pour la NASA

Emplacement: Pad 39A au Centre spatial Kennedy

Heure de lancement: 5 h 49 HE. Deux autres fenêtres de lancement disponibles les 26 et 27 avril. (La couverture en direct de FLORIDA TODAY commence à 2 heures du matin à floridatoday.com/space.)

Un atterrissage: Navire drone

Noter:SpaceX lancera sa deuxième mission avec équipage pour la NASA, emmenant quatre astronautes dans une capsule Crew Dragon jusqu’à la Station spatiale internationale. Les astronautes comprennent Shane Kimbrough et Megan McArthur de la NASA; Thomas Pesquet de l’Agence spatiale européenne; et Akihiko Hoshide de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale.