Regardez Emma Stone devenir ‘Cruella’

Dans «Anatomie d'une scène», nous demandons aux réalisateurs de révéler les secrets qui entrent dans la réalisation de scènes clés de leurs films.

La mode, l’intrigue et les rats géants font tous leur apparition dans cette scène de «Cruella».

La séquence montre le personnage principal (Emma Stone) faisant une entrée surprenante lors d’un événement organisé par la baronne (Emma Thompson), un magnat de la mode avec une séquence moyenne. Le personnage de Stone est arrivé avec deux de ses cohortes, Horace et Jasper (Paul Walter Hauser et Joel Fry), déguisés pour réussir un braquage.

Tournant plusieurs assiettes dans la scène, le réalisateur Craig Gillespie montre la formulation du personnage Cruella, suit le plan d’improvisation d’Horace et Jasper pour provoquer une distraction et utilise de manière créative des chiens et des rats (et des chiens se faisant passer pour des rats).