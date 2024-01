Emilie à Paris‘ Lily Collins joue dans une nouvelle publicité amusante et pétillante faisant la promotion BNCla couverture des Jeux olympiques d’été 2024 à Paris.

De caractère comme Emily Cooper, stratège médiatique américaine la populaire série Netflix, Collins réussit totalement l’atterrissage alors que elle emplacements marketing de réseau cadres sur un qui fait tourner les têtes uniforme pour Sprinteur de l’équipe américaine Noah Lyles.

Lyles a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Sa victoire sur 100 mètres l’été dernier aux Championnats du monde d’athlétisme lui a valu le titre de “l’homme le plus rapide du monde.” Alorsl’ensemble du jour de la course Emily Hawks est à juste titre plus.

Le look est par Pierre Cadault, un designer de la série télévisée qui est célèbre pour flamboyantce. Ce regard est de l’or – naturellement – ​​avec des chaînes en forme d’armure et une cape longue et volumineuse. Une robe d’échauffement est ornée de la phrase “Je suis celui-là”.

Emilie à Paris pas es Noah Lyles ‘ Tenue des Jeux olympiques d’été de 2024

ÈmeL’extravagance du design a les cadres cherchent un peu méfiant. THé, demande à Emily si les embellissements heavy metal et démesurés sont sûr, et l’irrépressible Emily les rassure – sorte de.

«Euh, oui, cela a été testé. C’est sûr », répond-elle. « Peut-être pas pour les autres coureurs, mais on ne parle que de Noah !

Tle clip qui suit montre Lyles dans une course. Son les concurrents se laissent prendre son cape dorée d’un kilomètre de long comme il franchit la ligne d’arrivée en premier.

«Vive Noé!» des cris Emilie, qui n’a jamais heurté un obstacle qu’elle ne pouvait pas franchir ou contourner. « Vive les Jeux Olympiques ! » Sil pulvérise le étourdi membres de la salle de réunion avec du champagne.

Vivaneau selfie en série Emilie prend une photo avec le des cadres stupéfaits et pétillants. La poste lit : Rendez-vous à Paris ! #JeuxOlympiquesdeParis.

Dans une coda de la promo NBC diffusée pour la première fois le 13 janvier, Emily s’entretient avec Lyles, quiest habillé de sa brillante création Cadault. C’est en fait l’œuvre de Emilie à Paris costumière Maryline Fitoussi.

“Nous devons donc y aller plus gros », dit Emily.

“Je peux faire plus grand !”, dit-il.

La mode aux JO de Paris

Effronté? C’est le but. “Alors que nous lançons une année olympique, nous sommes ravis que Lily Collins, dans le rôle d’Emily Cooper, apporte ses fantastiques idées de marketing à notre campagne olympique.” dit Jenny tempêtesDirecteur marketing, Sports et divertissement, NBCUniversal. “Son argumentaire élégant s’inscrit parfaitement dans notre stratégie et suscitera l’enthousiasme pour les prochains Jeux Olympiques à Paris, l’une des capitales mondiales de la mode.”

Collins fait partie d’une campagne promotionnelle NBC de style relais parsemée de stars. Dans les versements précédents Peyton Manning a lancé des cadres sur une baguette volante, tandis que Megan toi étalon a vendu l’idée d’un cheval ailé, parlant et cracheur de feu.

La couverture des Jeux olympiques d’été 2024 commence le 26 juillet. Elle sera disponible sur BNC et Paon.