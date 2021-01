Regardez Elizabeth Olsen réagir à la théorie des jumeaux WandaVision Olsen

En ce qui concerne d’éventuels spoilers, Elizabeth Olsenles lèvres sont scellées.

Lors d’un virtuel Jimmy Kimmel en direct entretien le mardi 5 janvier, animateur Jimmy Kimmel grillé l’actrice sur les théories des fans à son sujet et Paul Bettanyla nouvelle série Disney + de WandaVision. Bien que l’on sache peu de choses sur la série, à part qu’elle suit les personnages de Marvel Wanda (Elizabeth) et Vision (Paul) vivant dans la banlieue, de nombreux œufs de Pâques sont apparus en ligne, y compris un qui implique Mary-Kate Olsen et Ashley Olsen.

« Je veux en diriger un couple avec toi, je sais que tu ne peux pas confirmer ou nier mais j’ai pensé que nous pourrions peut-être obtenir une lecture de toi, » dit Jimmy à Elizabeth avant de lire les théories, en commençant par une sur la cravate de Vision. « Il y a deux points à l’intérieur du rectangle sur sa cravate, puis deux points à l’extérieur et je suppose que l’idée est que vos personnages sont piégés à l’intérieur de quelque chose et aussi à l’extérieur, où vous ne pouvez pas entrer ou ne pouvez pas entrer. en dehors. »

Alors, la cravate de Vision est-elle vraiment un indice? Elizabeth n’est pas entièrement sûre.