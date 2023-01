Regardez: Edin Dzeko, 36 ans, revient en arrière alors que l’Inter écrase Milan en Super Coupe d’Italie

Cela fait presque huit ans qu’Edin Dzeko n’a pas été vu pour la dernière fois en Premier League.

Le double vainqueur du titre a marqué 72 buts pour Manchester City entre 2010 et 2015, avant de partir pour la Serie A et la Roma en 2015.

Mais le Bosnien continue d’accumuler les buts avec l’Inter Milan, marquant 28 fois depuis qu’il a rejoint le Nerazzurri il y a 18 mois.

Et il ne se contente pas de les affronter contre une faible opposition non plus: il a remporté le vainqueur contre le leader de la ligue Napoli plus tôt ce mois-ci, leur infligeant leur seule défaite de la campagne jusqu’à présent.

Mercredi soir, il a également joué un rôle dans le derby de la finale de la Super Coupe de Milan, assurant à son équipe l’argenterie alors qu’elle battait l’AC Milan 3-0.

Dzeko a marqué pour mettre l’Inter 2-0 après seulement 21 minutes, récupérant le ballon sur l’aile gauche et laissant tomber son épaule pour couper à l’intérieur et tirer devant Ciprian Tătăruşanu.

Federico Dimarco avait donné l’avantage à l’Inter dès le début, tandis que Lautaro Martinez a couronné la victoire après 77 minutes lors d’une finale qui s’est déroulée dans la capitale saoudienne Riyad.

Le succès continu de Dzeko ne devrait pas surprendre – il a marqué 119 buts pour la Roma au cours de ses six années là-bas, atteignant le double des chiffres chaque saison, et a déjà marqué 11 pour l’Inter jusqu’à présent en 2022/23.

Il n’a pas non plus pris sa retraite du football international, marquant lors du dernier match de la Bosnie-Herzégovine contre la Roumanie en UEFA Nations League en septembre dernier.