C’est l’heure du jeu avec papa cool Dwayne Johnson.

Dimanche 10 janvier, le joueur de 48 ans Moana acteur posté sur son Instagram page une vidéo le montrant en train de jouer avec sa plus jeune fille, Tiana, surnommée Tia, âgée de 2 ans et demi. « Je peux câliner mon minou? » lui demande-t-il, alors qu’elle lui tend un jouet en peluche pour chat. « C’est mon préféré. Quel est le nom de ce minou? » Elle répond de façon neutre, « Pupples ».

Tiana met alors un masque de sommeil orange sur les yeux de son père, en disant: « Laisse-moi te mettre ça sur toi. Ça va être parfait. »

« Il est va être parfait. Et nous y voilà. C’est parfait », dit Johnson.« OK. Combien de temps dois-je rester ici comme ça? «

«Vingt minutes», dit-elle, avant de compter plusieurs secondes. Tiana utilise alors ce qui semble être un petit peigne pour brosser le biceps tatoué de son père, en disant: « alors nous devons nettoyer vos muscles … il y a les germes. »

«Habituellement, j’aime que maman nettoie mes muscles», plaisante The Rock, portant toujours le masque.

La star a écrit plus tard sur Instagram: « J’adore ça, peu importe à quel point nous sommes tous occupés – des moments comme celui-ci font que le temps ralentit jusqu’à une rampe. Hé, je vais le prendre … mon entreprise peut attendre. Donc, genre de bébé Tia de me donner mon kitty kat préféré, ‘Pupples’ à blottir …. ce qui me rappelle une autre blague inappropriée mais je m’abstiendrai … Profitez de votre dimanche, mes amis! #Littlethings «