Cela commence à ressembler beaucoup à Noël, en fait.

Lors d’un spécial performance sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon le jeudi 17 décembre Jimmy Fallon et Dua Lipa a repris la chanson mémorable des fêtes « Christmas Is All Around » du film de comédie romantique de Noël 2003 L’amour en fait.

La vidéo de près de trois minutes a commencé par la canalisation du chanteur « Don’t Start Now » L’amour en faitMarque de (Andrew Lincoln) alors qu’elle invitait l’hôte de fin de soirée à la rejoindre dans un duo festif.

Les cartes de repère disaient: « » Puisque c’est Noël. . . et Noël est le moment où nous chantons des chansons de Noël. . . tu veux chanter une chanson de Noël avec moi? « A quoi Jimmy a répondu: » Oui! «

Le duo a immédiatement sauté en mode chanter alors qu’ils allaient et venaient côte à côte et jouaient et dansaient dans la neige, avec Jimmy à la tête des voix.

Jimmy a commencé la chanson de Noël avec: « Je le sens dans mes doigts, je le sens dans mes orteils », avec Dua sautant, « Noël est tout autour de moi, et ainsi le sentiment grandit. »