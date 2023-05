Regardez ‘Donjons & Dragons : Honneur parmi les voleurs’ de n’importe où

Dungeons & Dragons: Honneur parmi les voleursLe casting époustouflant et l’aventure endiablée ont atteint le service de streaming Paramount Plus. Le film classé PG-13, basé sur le jeu de rôle fantastique, rassemble une équipe improbable pour un braquage épique dirigé par le seul et unique Chris Pine.

La sortie sur le service de streaming signifie qu’il existe une autre option pour ceux qui ne sont pas allés au cinéma pour regarder le film, qui a été créé il y a exactement sept semaines, et qui ne veulent pas le posséder. Aux côtés de Pine dans le casting trop cool se trouvent Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page de Bridgerton, Sophia Lillis des films d’horreur It et Hugh Grant. Le film est très amusant – plus un véhicule de Chris Pine qu’autre chose – et il a été renforcé par des critiques généralement favorables, selon Métacritique.

Michelle Rodriguez et Chris Pine se retrouvent dans une autre galère. Paramount Plus

Voici plus d’informations sur la façon dont vous pouvez regarder Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, et pourquoi vous voudrez peut-être utiliser un VPN si vous le diffusez.

Comment regarder le nouveau film Donjons & Dragons

Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves est arrivé sur Paramount Plus le 16 mai.

Si vous souhaitez obtenir Paramount Plus, le service comporte deux niveaux d’abonnement : Essential financé par la publicité et (principalement) Premium sans publicité. Scream 6, un autre film qui a récemment passé du temps dans les salles, est également sur Paramount Plus. Vous pouvez toujours obtenir des billets pour voir Donjons & Dragons sur grand écran.

Sarah Tew / Crumpe Le niveau Essential de Paramount Plus avec publicités coûte 5 $ par mois et son niveau Premium sans publicité est de 10 $ par mois. Il y a un essai gratuit d’une semaine pour les deux. En ce qui concerne les offres, le prix du paiement initial d’un an de Paramount Plus est inférieur à ce qu’il serait si vous payiez un abonnement mensuel pour la même durée (50 $ pour un an d’Essential Paramount Plus et 100 $ pour un année de la version Premium). Les étudiants du Collège peuvent obtenir un rabais sur un abonnement mensuel financé par la publicité.

Comment regarder le nouveau film Dungeons & Dragons de n’importe où avec un VPN

Peut-être que vous voyagez à l’étranger et que vous souhaitez diffuser Paramount Plus lorsque vous n’êtes pas chez vous. Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au film de n’importe où dans le monde. Il existe également d’autres bonnes raisons d’utiliser un VPN pour le streaming.

Un VPN est le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses en cryptant votre trafic. L’utilisation d’un VPN est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions. Le streaming TV peut être un peu plus fluide avec un VPN fiable et de qualité qui a passé nos tests et nos normes de sécurité.

Vous pouvez utiliser un VPN pour diffuser du contenu légalement tant que les VPN sont autorisés dans votre pays et que vous disposez d’un abonnement valide au service de streaming que vous utilisez. Les États-Unis et le Canada font partie des pays où les VPN sont légaux, mais nous vous déconseillons de diffuser ou de télécharger du contenu sur des sites torrent illégaux. Nous recommandons ExpressVPN, mais vous pouvez opter pour un autre fournisseur de notre meilleure liste, comme Surfshark ou NordVPN.

James Martin/Crumpe Si vous recherchez un VPN sécurisé et fiable, le choix de nos éditeurs est ExpressVPN. Il est rapide, fonctionne sur plusieurs appareils et fournit des flux stables. C’est normalement 13 $ par mois, mais vous pouvez obtenir 15 mois pour 6,67 $ par mois en optant pour le plan annuel d’ExpressVPN. qui comprend trois mois gratuits. ExpressVPN offre une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Lisez notre avis sur ExpressVPN.

Suivez les instructions d’installation du fournisseur VPN et choisissez un pays où Dungeons & Dragons sera diffusé sur Paramount Plus. Avant d’ouvrir l’application de streaming, assurez-vous que vous êtes connecté à votre VPN en utilisant la région sélectionnée. Si vous souhaitez diffuser Donjons & Dragons sur plusieurs appareils, il est possible que vous deviez configurer chacun d’eux pour vous assurer que vous êtes connecté. Accédez aux paramètres et vérifiez vos connexions réseau pour vérifier que vous êtes connecté et connecté à votre compte VPN. Vous êtes maintenant prêt à ouvrir Paramount Plus pour diffuser.

Si vous rencontrez des problèmes avec le streaming, assurez-vous d’abord que votre VPN est opérationnel sur son adresse IP cryptée. Vérifiez que vous avez correctement suivi les instructions d’installation et que vous avez choisi la bonne zone géographique pour la visualisation. Si vous rencontrez toujours des problèmes de connexion, vous devrez peut-être redémarrer votre appareil. Fermez toutes les applications et fenêtres, redémarrez votre appareil et connectez-vous d’abord à votre VPN. Notez que certains services de streaming ont des restrictions sur l’accès VPN.