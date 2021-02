Noah Centineo est un menteur – et un bon en plus!

La À tous les garçons que j’ai aimés avant star face à face Dolly Parton et Jimmy Fallon sur l’épisode du 5 février de Le spectacle de ce soir, et a raconté une histoire épique sur la façon dont il a enfermé son père dans un congélateur à viande.

Le jeu de Fallon permet à ses invités de choisir entre des histoires vraies et fausses à raconter aux autres concurrents, dans le but de les convaincre qu’ils sont la vraie affaire, même s’ils sont totalement inventés. Centineo, dont le troisième film de la franchise de comédie romantique de Netflix À tous les garçons: toujours et pour toujours tombe sur la plate-forme de streaming le 12 février, racontant comment il a accidentellement enfermé son père dans un congélateur à viande pendant deux heures.

La Favorise alun a expliqué: « J’avais 9 ans, et j’ai paniqué, et comme, j’ai essayé de le laisser sortir. »

De la raison pour laquelle il visitait un restaurant, Centineo a affirmé – avec beaucoup de confiance – que c’était parce que son père «possédait un restaurant à l’époque».