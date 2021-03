La légende de la musique country Dolly Parton a reçu sa première dose du vaccin COVID-19 qu’elle a aidé à financer mardi et a chanté une version adaptée de sa célèbre chanson « Jolene » pour s’adapter à l’occasion.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Parton est apparue au Vanderbilt University Medical Center à Nashville, Tennesse, disant à ses abonnés qu’elle était «assez âgée» et «assez intelligente» pour se faire vacciner.

Elle a ensuite chanté quelques lignes sur l’air de « Jolene » avec les paroles: « Vaccin, vaccin, vaccin, vaccin, je » vous en supplie, n’hésitez pas. «

Elle a ajouté: « Je veux juste dire à vous tous les lâches, ne soyez pas un squat de poulet, sortez et tirez-vous. »

La légende de 75 ans, lauréate d’un Grammy, a ensuite reçu une dose du vaccin Moderna, tout en plaisantant avec le médecin.

Par la suite, elle a assuré à ses partisans que « ça ne faisait pas mal, juste un peu piqué ». Alors que le médecin s’éloignait, elle a enlevé son masque et souriant, a dit à la caméra: « Je l’ai fait! Je l’ai fait! »

Les acteurs, chanteur et humanitaire ont fait don de 1 million de dollars (83000 €) au centre médical de l’Université Vanderbilt l’année dernière pour la recherche sur les coronavirus.

Le centre médical a collaboré avec Moderna et le US Vaccine Research Center pour développer le vaccin maintenant approuvé pour une utilisation aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne.