Regardez Dino-Mite et économisez 42 % avec cette offre de costume de T-Rex gonflable

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Avec le Franchise de films jurassiques En organisant récemment une énorme réunion de distribution lors de la finale, il est difficile de lutter contre le fait que les dinosaures sont une denrée populaire de nos jours. Si vous êtes à la recherche d’un costume amusant pour animer n’importe quelle fête (ou ajouter du piquant à votre prochaine vidéo TikTok), découvrez ce costume gonflable de dinosaure T. rex pour adolescents qui a été marqué pendant la Premier jour-comme la vente d’événement d’accès anticipé sur Amazon.

Les grands enfants et les adolescents peuvent juste à temps pour la saison effrayante à 42% de réduction pendant les dernières heures de la vente Prime Early Access, portant le prix à seulement 47 $. Et moins de 4 pieds et 5 pouces de hauteur peuvent en attraper un pour 11 $ de plus.

La combinaison est composée à 100% de nylon et constitue un excellent bâillon pour tout événement. Il est léger et fonctionne avec un ventilateur à piles pour garder le costume gonflé. Vous aurez juste besoin de quatre piles AA pour le faire fonctionner. Et il comprend également des gants pour couvrir vos pouces humains opposables. La « tête » du T. rex se dressera au-dessus de la vôtre, mais vous pourrez voir à travers la visière transparente dans le cou de ce redoutable carnivore.

Maintenant, si vous mesurez plus de 5 pieds, ne vous inquiétez pas – le la version en vente pour 42 $ peut accueillir des personnes mesurant jusqu’à 5 pieds 11 pouces, et il y a un version disponible également, qui pourra accueillir jusqu’à 6 pieds 4 pouces de hauteur pour 60 $. Assurez-vous de suivre la bonne taille sur la page de liste pour la coupe qui vous conviendra le mieux.

Que vous prépariez votre enfant pour un tour de passe-passe, que vous soyez vous-même un grand enfant ou que vous ayez une fascination malsaine pour Jeff Goldblum, il est maintenant temps d’attraper un costume que tout le monde va creuser. J’en suis dino-sûr.