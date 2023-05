Regardez : Dhoni, Ziva et plus encore ! Les scènes émotionnelles d’après-match résument la finale de l’IPL

Les Super Kings de Chennai, dirigés par le MS Dhoni, sont entrés dans l’histoire lors de la finale de la Premier League indienne (IPL) 2023 en battant les champions en titre du Gujarat Titans dans un thriller de dernière balle pour soulever le titre pour la 5e fois « record ». Ce fut un moment émouvant pour les fans du monde entier lorsqu’ils ont vu Dhoni mener le CSK jusqu’au bout dans ce qui était considéré comme son dernier match dans l’histoire du tournoi. Dans une vidéo émouvante partagée par l’IPL mardi matin, on pouvait voir Dhoni soulever Ravindra Jadeja pour célébrer tout en reconnaissant le skipper GT Hardik Pandya pour les efforts de son équipe. Plus tard, sa fille Ziva est venue et a fait un gros câlin à Dhoni, la félicitant pour le titre.

Après avoir décroché le titre, la fille de Dhoni, Ziva, a été vue en train de soulever le trophée IPL avec des joueurs du CSK, célébrant le gigantesque triomphe au stade Narendra Modi d’Ahmedabad. Voici la belle vidéo, résumant les moments émouvants après les quatre vainqueurs du match de Ravindra Jadeja.

Jadeja a frappé 10 points sur les deux dernières balles alors que Chennai poursuivait son objectif révisé de 171 en 15 overs avec cinq guichets à revendre lors d’une finale sous la pluie qui a dépassé 1 h 30, heure locale, mardi, un jour de réserve à Ahmedabad après un lessivage sur Dimanche.

Le Néo-Zélandais Devon Conway a mené la chasse avec son 47 à 25 balles avant que les camées d’Ajinkya Rahane (27) et de Shivam Dube, qui ont frappé un 32 invaincu, ne préparent le terrain pour l’héroïsme de Jadeja.

Ayant besoin de 13 points pour la finale, Mohit Sharma a lancé quatre bonnes balles avant que Jadeja ne frappe les points gagnants pour déclencher des célébrations sauvages dans le plus grand stade de cricket du monde.

Chennai a remporté le titre pour la cinquième fois à égalité avec les Indiens de Mumbai.

Dhoni a continué à attirer des foules énormes à travers les sites cette saison et plus de 80 000 fans ont applaudi le vétéran, qui avait récemment déclaré qu’il prendrait un appel sur son avenir plus tard cette année, lors de la finale.

Ambati Rayudu a également frappé un 19 clé sur huit balles lors de son dernier match après avoir annoncé sa retraite avant la finale.

La pluie a forcé les joueurs à décoller alors que Chennai était à quatre sans défaite après trois balles de leurs manches.

L’averse a duré environ 15 minutes, mais les couvertures se sont détachées de l’un des terrains qui sont devenus humides et le personnel de terrain a travaillé pendant plus de deux heures pour préparer le terrain au jeu.

Sai Sudharsan a frappé 96 balles sur 47 pour guider le Gujarat, une équipe qui a remporté la couronne lors de sa première saison l’an dernier dans la compétition T20 et a dominé le tableau de cette édition, à 214-4.

Avec entrées AFP