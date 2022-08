Regardez des voyous lancer des coups de poing dans une terrifiante bagarre à l’extérieur d’un magasin de fruits – laissant un homme torse nu couvert de sang

UNE vidéo INCROYABLE capture le moment terrifiant où une bagarre éclate dans la rue près d’un magasin de fruits – laissant un homme torse nu dégoulinant de sang.

Une foule d’hommes a commencé un grondement devant Manchester Superstore sur Stockport Road à Longsight, Manchester, jeudi matin – lançant des coups de poing et des fruits.

Des spectateurs étonnants ont filmé la scène choquante et les conducteurs qui passaient ont ralenti pour klaxonner alors que des fruits roulaient sur la route.

Un homme torse nu fait rage avec du sang coulant sur la moitié de son visage dans le clip affligeant envoyé à Manchester Evening News.

Les images durent plusieurs minutes de jurons et de cris alors que les passants tentaient en vain de calmer les hommes furieux.

Heureusement, la police a confirmé qu’aucune blessure majeure n’avait été signalée, bien que les trois hommes impliqués n’aient pas encore été identifiés.

Bien que l’on ne sache pas comment la féroce bagarre a commencé, la vidéo commence par deux hommes qui luttent sur le trottoir près du magasin.

L’un des deux se tordant tire même un stand de fruits qui s’écrase alors qu’il tombe au sol.

Son agresseur semble alors essayer de retirer sa chaussure alors qu’il est allongé sur le sol.

La bagarre dégénère en un match de cris lorsque le groupe se lance des injures et se donne des coups de poing.

Des klaxons de voiture retentissent en arrière-plan sur le son fortement émis et la lutte acharnée se poursuit.

Sorti de nulle part, un homme torse nu apparaît avec du sang couvrant le côté gauche de son visage, semblant provenir d’une blessure juste au-dessus de son œil.

On peut voir ce type lancer des fruits jetés dans le magasin avant de soulever des caisses de leurs stands qui s’écrasent et envoient des oranges rouler partout sur la route.

Alors que le chaos continue, de plus en plus d’hommes commencent à jeter des fruits dans le magasin et entre eux.

À un moment donné, un enfant et un parent terrifiés semblent se précipiter devant la scène pour éviter le drame dangereux.

Vers la fin de la vidéo, on entend la personne qui filme crier “Laisse-les tranquilles, putain de merde”.

Un porte-parole de la police du Grand Manchester a déclaré: « Vers 11 h 20 le jeudi 18 août 2022, des agents ont été appelés pour signaler des agressions dans des locaux de Stockport Road, Longsight. Des agents se sont rendus sur les lieux.

“Aucune blessure majeure n’a été signalée. Trois hommes soupçonnés d’être impliqués n’ont pas encore été identifiés.

“Quiconque a été témoin de cet incident, ou toute personne qui pourrait avoir une caméra embarquée ou des images montrant l’incident est prié de nous contacter au 101 ou via www.gmp.police.uk” rapport “et de citer CRI/06A2/0024086 du 18/08/ 2022.”

“Vous pouvez également contacter Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.”

La vidéo alarmante fait suite à la nouvelle de deux familles qui se battent à Disney World en juillet.

Un autre clip a capturé le moment dramatique où une bagarre massive a éclaté après que les groupes ont ramé pour couper la ligne au parc à thème.

Les images de la bagarre sont devenues virales après que deux familles ont commencé à se balancer dans la rue de conte de fées de la station balnéaire de renommée mondiale.

