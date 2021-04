Des auteurs fascinants. Entrepreneurs perspicaces. Artistes, musiciens et interprètes inspirants.

Et les Américains de tous les jours.

Tous ces gens parlent des moments qui ont changé leur vie pour toujours. Ils ont des histoires qui semblent trop drôles, trop sauvages, trop surprenantes pour être vraies.

Et vous êtes invité à regarder ci-dessous alors que le Storytellers Project apporte aux États-Unis plus de 43 émissions virtuelles d’histoires vraies à la première personne sur des thèmes tels que la croissance, les aventures en plein air, la race et l’identité.

Le projet Storytellers est un moyen pour les rédactions du réseau USA TODAY de se connecter avec leurs communautés par le biais de leur journalisme, alors que les journalistes et les rédacteurs entraînent les gens à faire connaître leurs vérités à un public virtuel.

Les nuits allient l’authenticité de la narration en tant que forme d’art à la véracité, au renforcement de la communauté et à l’autonomisation dans lesquels le grand journalisme est fondé.

Toute personne intéressée à raconter une histoire doit remplir un formulaire de candidature et de présentation d’une histoire.

