M. Sampaio et ses coauteurs publié leurs observations de plusieurs intimidateurs de poulpe la semaine dernière dans Ecology. Ils espèrent que leurs recherches aideront à révéler la dynamique entre ces groupes d’animaux, qui peuvent équilibrer leurs intérêts concurrents grâce à des négociations subtiles – et moins subtiles.

Alors qu’une pieuvre enroulant l’un de ses bras et le lâchant de manière explosive dans un poisson qui s’approche trop près a déjà été vue, le contexte était nouveau. La pieuvre que M. Sampaio a observée chassait pour se nourrir aux côtés d’autres créatures marines, et c’était la première fois que quelqu’un voyait un haymaker de poulpe jeté pendant un tel comportement.

La première fois qu’Eduardo Sampaio a vu une pieuvre se relever et frapper un poisson, «j’ai éclaté de rire», a-t-il déclaré. C’était un problème parce qu’il faisait de la plongée sous-marine dans la mer Rouge et s’est presque étouffé avec son détendeur de plongée.

Mais dans d’autres cas, les poissons peuvent travailler plus directement avec les poulpes. Les chercheurs ont vu des mérous et des truites de corail, lorsque leur proie se cache dans une crevasse, faire un poirier scintillant sur place. Ce poirier semble signaler des partenaires, y compris des murènes ou des poulpes, qui viennent ensuite utiliser leur corps flexible pour débusquer la proie.

Bien que les animaux chassent ensemble, M. Sampaio prend soin de ne pas appeler cela de la coopération. La mécanique du groupe n’est pas bien comprise, mais les animaux semblent faire des tâches différentes. Alors qu’une pieuvre sonde les crevasses des roches et des coraux, certains poissons peuvent patrouiller le fond marin et d’autres peuvent attendre dans l’eau au-dessus. Certains poissons peuvent simplement être des moochers.

Dans certains cas, il y avait une raison claire à l’agression. Une pieuvre a renversé un poisson pour qu’il puisse attraper une proie. À d’autres moments, on ne savait pas immédiatement ce qu’un poisson avait fait pour mériter un coup de main.

Peut-être que lancer un poisson à la périphérie du groupe de chasseurs lui apprend une leçon, comme ne pas voler la pieuvre. Une autre possibilité est que le poinçonnage soit une réponse apprise.

« L’explication la plus simple ici est que les pieuvres pourraient avoir associé négativement la perte d’une proie au fait qu’un poisson les suive », a déclaré Alexandra Schnell, psychologue comparative à l’Université de Cambridge qui étudie l’intelligence des céphalopodes et n’a pas participé à la recherche. .

Elle a également déclaré qu’elle n’était pas convaincue que les poulpes et les poissons de récif travaillaient ensemble pendant ces chasses multi-espèces.

« Il ne fait aucun doute que ce sont des images merveilleuses », a déclaré le Dr Schnell, mais ce qui est visible à l’œil humain dans les vidéos de la mer Rouge « n’est qu’une pièce du puzzle. »

M. Sampaio procède actuellement à une analyse plus approfondie de ces vidéos. Comme un scientifique légiste reconstituant une scène de crime, il construit des modèles 3D de la façon dont tous les animaux se déplacent au sein d’un groupe de chasseurs. Il souhaite en savoir plus sur le réseau d’interactions: qui dirige et qui suit? Où la pieuvre cherche-t-elle des informations? Et un poinçon bien placé change-t-il le comportement d’un poisson?