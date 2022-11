Regardez: Des milliers de fans célèbrent la victoire du Sénégal sur l’Equateur à Dakar

Des milliers de supporters sénégalais sont descendus dans les rues de Dakar pour célébrer la victoire de leur équipe nationale sur l’Equateur mardi et sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Les Lions de la Teranga se sont qualifiés pour les huitièmes de finale pour la deuxième fois de leur histoire grâce à une victoire 2-1 mardi.

Champions d’Afrique plus tôt en 2022, le Sénégal est entré dans cette Coupe du monde sans son joueur vedette Sadio Mane à cause d’une blessure mais s’est qualifié pour les huitièmes de finale après des victoires sur le Qatar et l’Équateur, après avoir perdu son match d’ouverture contre les Pays-Bas.

Dakar célèbre comme tout le Sénégal 🇸🇳 Célébrez la victoire avec nous 🇸🇳 pic.twitter.com/dCWiMtPpbm29 novembre 2022 Voir plus

La victoire de mardi a déclenché des célébrations sauvages à Dakar et dans tout le pays alors que les fans agitaient des banderoles et des drapeaux, levaient des torches de procession et dansaient dans des scènes jubilatoires.

Le Sénégal s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde en 2002, lorsqu’il a battu la France, tenante du titre, en phase de groupes et battu la Suède en huitièmes de finale avant de se rendre en Turquie.

Cette fois, les Lions de la Teranga pourraient affronter l’Angleterre en huitièmes de finale après avoir terminé deuxième derrière les Pays-Bas dans le groupe A.