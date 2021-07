REGARDEZ des manifestations de masse éclatent en Grèce après que le gouvernement a interdit les non-vaccinés des espaces publics intérieurs et permet aux adolescents de recevoir un jab

De grandes foules de manifestants ont été vues à Athènes et à Thessalonique mercredi, se comptant par milliers selon l’Associated Press, certains auraient scandé « Ne touchez pas à nos enfants ! » tandis que d’autres hissaient des banderoles en lisant « Nous disons non au poison vaccinal. »

NOUVEAU 🚨 Le projet de vaccination des adolescents en Grèce suscite aujourd’hui d’énormes manifestations à Athènes et à Thessalonique. pic.twitter.com/I8WWfBBHPp – Document d’initié (@TheInsiderPaper) 14 juillet 2021

, κυβέρνηση. λες … θα το ειδήσεων! pic.twitter.com/47UEA6mFIr — Apostolos Pavlos (@ApostolosPavlos) 14 juillet 2021

Les manifestations font suite à plusieurs nouvelles mesures pandémiques, dont l’une ferme efficacement tous les lieux publics intérieurs aux non vaccinés, y compris les bars, restaurants, théâtres et autres lieux de divertissement. La politique entre en vigueur vendredi et restera au moins jusqu’à la fin août, dans le cadre d’un effort visant à freiner la transmission dans les bars et les clubs bondés, que le gouvernement a blâmés pour une récente augmentation des cas.

« Après un an et demi, plus personne ne peut prétendre ignorer le coronavirus », Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a déclaré plus tôt cette semaine. « Le pays ne fermera pas à nouveau à cause des attitudes adoptées par certaines personnes… Ce n’est pas la Grèce qui est un danger, mais les Grecs non vaccinés. »

Nous sommes aux côtés de nos frères en Grèce qui sont contre les vaccins obligatoires et les passeports vaccinaux. Est-ce que vous réveillez les gens sur ce qui se passe ? Vous ne verrez pas cela aux nouvelles.Σύνταγμα ! , Έλληνες αντιστέκονται !#NoVaccinePassports#Trop c’est trop#ItEndsWithUspic.twitter.com/QdUciUOQnG – Shaun K (@skbytes) 14 juillet 2021

Des manifestations massives dans toute la Grèce aujourd’hui après que le Premier ministre a publié ce qui est essentiellement un apartheid médical. Les médias essaient de le présenter comme une manifestation « anti-vaccin » au lieu de ce dont il s’agit vraiment : la liberté de choix et l’autonomie corporelle. https://t.co/tR2SoRlOc6 – Ève (@EviEvakii) 14 juillet 2021

Le personnel des foyers de soins devra également être vacciné à partir du 16 août, sous peine de suspension sans solde s’il ne parvient pas à se faire vacciner. Une règle similaire entrera en vigueur en septembre pour les travailleurs de tous les hôpitaux publics et privés. Les cliniques qui bafouent la nouvelle restriction pourraient se voir infliger une amende de 50 000 euros.

Dans une autre mesure controversée qui doit commencer jeudi, le gouvernement autorisera également les adolescents aussi jeunes que 15 ans à recevoir le vaccin contre le coronavirus avec le consentement d’un parent ou d’un tuteur.

Malgré leur taille et leur énergie, les manifestations de mercredi semblaient rester pacifiques. Pendant que police anti-émeute casquée ont été vus sur certaines images, la présence des forces de l’ordre n’était pas apparente dans une grande partie des images circulant en ligne. Aucun affrontement n’a été signalé.

Manifestations dans toute la Grèce le 14 juillet contre les vaccinations obligatoires et les nouvelles réglementations dans l’industrie de la restauration et du divertissement.. c’est Thessalonique.. pic.twitter.com/G7RYzgiNGj – Beverley Stellas (@bee_stellas) 14 juillet 2021

Des manifestations de masse similaires ont également été observées en France mercredi, où des foules sont descendues dans les rues à travers le pays pour marquer le jour de la Bastille et protester contre une nouvelle exigence de vaccin pour les travailleurs de la santé. UNE « passe-santé » qui doit être introduit en août a également suscité l’indignation, après que le président Emmanuel Macron s’était précédemment engagé à ne délivrer aucun mandat ni passeport de vaccin.

Les manifestations françaises, contrairement à celles en Grèce, ont vu des affrontements avec la police, tandis que certains manifestants ont mis le feu, vandalisé des bâtiments et érigé des barricades de fortune dans les rues.

