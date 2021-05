REGARDEZ des manifestants anti-lockdown affronter la police à Berlin lors d’un rassemblement interdit par les autorités

La police anti-émeute a été déployée à Berlin pour disperser de force des centaines de manifestants. Des manifestants sont descendus dans les rues de la capitale allemande pour dénoncer les mesures de verrouillage de Covid-19.

Les sceptiques du coronavirus se sont rassemblés et ont défilé dans les rues du centre de Berlin samedi. Le rassemblement a été interdit par les autorités, mais malgré cela, des centaines de personnes sont descendues dans la rue, comme le montrent les images de l’agence vidéo de RT Ruptly.

De nombreux manifestants ne portaient pas de masques et ne maintenaient pas de distanciation sociale. La police a installé des cordons et fait des annonces par haut-parleur demandant aux gens de partir. Les sceptiques ont essayé de percer les cordons, et les officiers ont utilisé du gaz poivré et avaient des canons à eau à portée de main, a rapporté Berliner Zeitung. Certains des manifestants ont été arrêtés, selon les médias locaux.

Avant la fête populaire de Pentecôte ou de Pentecôte célébrée ce week-end, Berlin, ainsi que d’autres États fédéraux allemands, a assoupli les mesures de verrouillage. Pour la première fois depuis des mois, les gens pouvaient visiter les musées et les piscines sous certaines conditions. Les restaurants et les bars ont été autorisés à ouvrir des terrasses extérieures, y compris les célèbres jardins en plein air.

Cependant, les autorités ont averti que le pays devrait évoluer lentement vers une vie pré-pandémique. «Nous ne devons pas aller trop vite ou nous devrons revenir en arrière, et nous voulons éviter cela», Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré.

Aussi sur rt.com Les vaccins Covid-19 moins efficaces contre la variante indienne, prévient l’agence allemande de santé publique

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!