Regardez: Des gens sortent une femme d’une voiture en feu sur l’autoroute de New York

Un groupe de passants héroïques a risqué sa propre vie pour sauver une femme d’un véhicule en feu sur une autoroute à New York. Une vidéo de l’incident, qui a eu lieu le 18 janvier, a été enregistrée par une personne qui passait par là et a été arrêtée par les Bons Samaritains. Le clip, publié par l’agence de presse SWNS, montre le moment où la femme a été retirée de la voiture et traînée sur les voies de circulation loin de l’enfer. On voit la femme rouler sur la route enveloppée dans des vêtements.

Elle a ensuite été soulevée par ses sauveteurs, qui ont également tenté d’éteindre le feu en jetant de l’eau d’une bouteille.

SWNS a déclaré que la femme avait 56 ans et résidait à Farmingville à New York. Elle a été admise dans un hôpital local et se trouve dans un état critique.

L’homme qui a enregistré la vidéo a posté sur ses réseaux sociaux : “C’est ainsi que ma journée a commencé en conduisant vers l’ouest sur le LIE (Long Island Expressway) avant la sortie 61. Ces 5 PASSANTS COURAGEUX et COURAGEUX ont risqué leur vie pour sortir cette femme de une BOULE DE FEU BRÛLANTE d’une VOITURE, pour lui SAUVER LA VIE.. !!”

“Je me sentais assez impuissant, souhaitant avoir un EXTINCTEUR dans ma voiture, afin de pouvoir faire quelque chose pour aider. Je suis allé au magasin pour en acheter 2 tout de suite, donc cela ne se reproduira JAMAIS.. !!” dit-il plus loin.

Il a également salué les efforts des Bons Samaritains et a souhaité à la femme “un rétablissement complet”.

L’année dernière, en mai, un autre incident impliquant un groupe de personnes aidant une femme avait fait surface sur les réseaux sociaux. Il a été publié sur YouTube par le département de police de Boynton Beach (BBPD) et montrait des passants aidant une femme en Floride lors d’un épisode médical alors qu’elle conduisait sa voiture.

La vidéo montrait la voiture de la femme entrant lentement à un carrefour alors que le feu était rouge. Bientôt, sa collègue est apparue sur les lieux, traversant la rue en courant en agitant les bras pour attirer l’attention des autres automobilistes.

La police a déclaré que le collègue avait vu la femme “s’effondrer” sur son volant.

Voyant la femme courir sur la route en demandant de l’aide, plusieurs personnes sont sorties de leur voiture et ont travaillé ensemble pour arrêter le véhicule en mouvement.

Ils l’ont ensuite emmenée dans un parking 7-Eleven à proximité où une infirmière a prodigué des soins médicaux.