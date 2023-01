Regardez des détenus sans vergogne tourner une VIDÉO RAP derrière les barreaux en utilisant des téléphones de contrebande avec des agents pénitentiaires introuvables

Des détenus SHAMELESS ont utilisé des téléphones de contrebande pour tourner une vidéo de rap derrière les barreaux avec des agents pénitentiaires introuvables.

Les retardataires de la HMP Forest Bank à Salford, Manchester, ont tourné les images sous le nez des gardes avant de les télécharger sur YouTube.

Des détenus sans vergogne dans une prison privée de Salford ont utilisé des téléphones de contrebande pour tourner une vidéo de rap Crédit : MEN Media

Les prisonniers de HMP Forest ont tourné le clip sous le nez des gardiens de prison Crédit : MEN Media

Le clip vidéo montre deux prisonniers de la prison privée en train de prononcer des paroles dans leurs cellules et sur l’aile.

Et le clip de deux minutes, mettant en vedette des rappeurs appelés L1 Manny et Mazza L20, a accumulé 178 000 vues sur YouTube.

Le générique d’ouverture de la vidéo indique que la vidéo a été “filmée par tout le monde” et commence par un message: “Ce clip a été filmé sur les coulisses”.

Il comprend des plans larges de prisonniers s’associant sur une aile à l’extérieur de leurs cellules et également une capture d’écran d’un article publié dans le MEN en janvier dernier à propos d’un agent pénitentiaire qui a introduit dans la prison du papier contenant la drogue de rue Spice.

On voit alors l’un des rappeurs se promener le long d’un couloir à l’extérieur des cellules en prononçant les paroles de la chanson et en faisant l’un des nombreux signes d’armes à feu.

Dans une autre scène, on peut voir des détenus se promener dans la cour de la prison.

L’une des paroles dit: “Savez-vous ce que c’est quand vous perdez espoir, sept ans d’affilée et que vous devez toujours faire sosh.”

À la fin de la vidéo, les téléspectateurs sont dirigés vers un certain nombre de comptes Instagram, dont celui de Manny.

Cela inclut un cliché qui semble le montrer en train de faire un autre signe d’arme à feu à côté d’une porte de cellule, entouré d’autres détenus.

Il s’agit du dernier d’une série d’incidents à la prison, qui est gérée par Sodexo pour le compte du ministère de la Justice.

Le contrat de Sodexo avec HMP Forest Bank court jusqu’en 2025.

Plus tôt cette semaine, il est apparu qu’un détenu avait été transporté à l’hôpital à la suite d’une “bagarre de dix hommes”.

Le 4 janvier, un détenu est décédé à la prison, le dernier d’une série de décès là-bas.

Cela survient après qu’un autre détenu est également décédé à la prison en juin de l’année dernière.

Parmi les autres décès, citons Michael McDonagh, 27 ans, qui a été retrouvé inconscient dans sa cellule en février 2019 et Raymond Lucy, 63 ans, qui a été retrouvé mort dans sa cellule en juillet de la même année.

En décembre, les pompiers ont été appelés pour éteindre un incendie dans la prison.

En octobre, des vandales ont endommagé trois voitures appartenant au personnel, après une vague de destruction similaire en juillet lorsque trois autres voitures ont été vandalisées.

En mai, le chien de garde des prisons a critiqué la HMP Forest Bank après avoir noté qu’elle était “incapable de remplir son rôle avec succès”.

Leur rapport a également mis en évidence “un problème persistant avec les souris” à la prison.

Le rapport accablant de HM Inspectorate of Prisons for England and Wales détaillait “des cellules exiguës et surpeuplées” dans la prison de catégorie B.

La visite inopinée du chien de garde en février a révélé que la prison comptait 1 354 prisonniers, soit près de 300 au-dessus de sa capacité de base.

Interrogé sur la vidéo de rap, un porte-parole de HMP Forest Bank a déclaré : “Nous pouvons confirmer que cette vidéo a été tournée il y a plusieurs mois.

“L’utilisation des téléphones portables dans n’importe quelle prison est illégale, et nous révisons constamment notre activité pour résoudre le problème

“Lorsque des prisonniers individuels sont identifiés, des mesures sont prises.”