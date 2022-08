Regardez des centaines de requins se cacher près de nageurs sans méfiance sur la plage de l’État avec près de 20 ATTAQUES jusqu’à présent cette année

C’est le moment où des centaines de requins ont été repérés à proximité de baigneurs sans méfiance dans un état avec près de 20 attaques cette année.

Les nageurs semblaient totalement inconscients du frisson des requins regroupés au large du golfe du Mexique à Pensacola Beach en Floride.

Des amateurs de plage ont été aperçus dans l’eau à Pensacola Beach en Floride Crédit : Brady Goodman

Une série d’attaques de requins ont eu lieu dans tout l’État ces derniers mois Crédit : Brady Goodman

À quelques mètres de là, un frisson de requins a été aperçu en train de nager Crédit : Brady Goodman

Un examen plus approfondi a révélé que les requins parcouraient les eaux près de la plage Crédit : Brady Goodman

Dans des images partagées par WEAR-TV, le drone scanne la plage en contrebas, filmant les baigneurs en contrebas.

Certaines personnes semblent se détendre sur le sable tandis que d’autres ont pataugé dans l’eau.

Mais au fur et à mesure que la vidéo avance dans les profondeurs du golfe,

Les personnes qui ont visionné les images en ligne ont semblé choquées de voir à quel point les requins s’attardaient aux baigneurs.

Une personne a dit : “La seule chose que j’aime dans l’océan, c’est de le regarder.”

Un autre a déclaré: “Wow, c’est pourquoi je n’entre pas sauf à genoux et ils peuvent toujours nager aussi près. Je préfère juste bronzer et m’asseoir sur une chaise au bord de l’eau pour me rafraîchir.”

Quelqu’un d’autre a dit: “Garçon, je paierais une somme modique ou un don s’il y avait un drone qui surveillait pendant que je suis dans l’eau.”

Les responsables des parcs et loisirs ont déjà mis les nageurs en état d’alerte en raison d’une augmentation des observations de requins signalées plus tôt que d’habitude cet été.

Parmi les morsures d’attaques de requins aux États-Unis cette année, la grande majorité se sont produites en Floride.

L’État a eu au moins 19 incidents avec des requins tandis que New York en a vu six et cinq en Caroline du Sud.

Sur les 61 morsures d’attaques de requins en 2022 signalées et vérifiées publiquement, au 18 août, six étaient mortelles.

Les données montrent que la Floride a eu le plus d’attaques au monde, avec l’Australie à 10 morsures de requins, selon Tracking Sharks.

Plusieurs facteurs, dont le réchauffement des températures océaniques, contribuent à une augmentation de l’activité des requins dans les villes le long du littoral de l’océan Atlantique et de la côte ouest.

“CAPITALE DE L’ATTAQUE DE REQUIN”

L’État est devenu la capitale mondiale des requins après qu’une résurgence de la population de poissons de soute les attire également dans les eaux de la région.

La scientifique de l’Atlantic White Shark Conservancy, Megan Winton, a lancé une alerte au grand requin blanc après que des experts ont mis en garde contre une migration massive des prédateurs.

Le mois dernier, la jambe d’un homme a été laissée en lambeaux après avoir été mutilé par ce que l’on croyait être un requin au large des côtes de la Floride alors que les sauveteurs se précipitaient pour le sauver.

Des témoins sur les lieux à Jacksonville ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu de requin dans l’eau, ils ne peuvent donc pas confirmer si c’est ce qui a blessé l’homme.

Robert Alexander, un témoin, a déclaré avoir entendu des gens crier sur la plage vers midi samedi et avoir vu un homme dans l’eau agiter la main pour demander de l’aide.

Alexander a déclaré à News4JAX qu’il avait vu beaucoup de sang dans l’eau et qu’à moins de 10 pieds, il pouvait voir une ombre de six à sept pieds de ce qui aurait pu être un requin dans l’eau.

“J’ai commencé à éclabousser, à faire beaucoup de bruits forts et ensuite, je sais que c’était une sorte de vision en tunnel, et je l’ai attrapé, je l’ai mis sur sa planche de bodyboard”, a déclaré Alexander.

Un adolescent a également subi une possible morsure de requin en Floride en juillet tandis qu’une fille a perdu une partie de sa jambe après avoir été brutalement attaquée par un requin de neuf pieds, a annoncé la police.

La rencontre sanglante s’est produite jeudi à Keaton Beach, dans le nord-ouest de la Floride.